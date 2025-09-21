Al-Qázeres y Miralvalle se disputan la corona regional

Este domingo el Pabellón Municipal de Navaconcejo acogerá la emocionante final de la Copa de Extremadura de baloncesto femenino. A partir de las 12. ... 30 horas, los equipos Hierros Díaz Extremadura Miralvalle y Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se enfrentarán en un duelo por todo lo alto con la corona regional en juego. Ambos conjuntos llegan a la cita con ilusión y ambición de alzarse con el primer título de la temporada.

La Federación Extremeña de Baloncesto aprovechará la ocasión para otorgar un reconocimiento a las mancomunidades del Valle del Ambroz, de Trasierra Tierras de Granadilla y del Valle del Jerte, por su resiliencia y capacidad de superación ante los incendios que azotaron la región este verano.

La entrada será completamente gratuita y las estadísticas y la última hora del encuentro podrán seguirse por la aplicación Afición FExB.