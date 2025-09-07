El Al-Qázeres se estrena con victoria en Móstoles
Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00
El Alter Enersun Al-Qázeres arranca la pretemporada con victoria en Móstoles (57-98). El equipo de Jesús Sánchez fue muy superior al cuadro madrileño y resolvió por la vía rápida su primer amistoso. La pívot gallega Nerea Liste fue la máxima anotadora con 19 puntos, seguida de Josephine Filipe con 17. El técnico cacereño salió de inicio con Raquel Laneiro (12), Fontela (3), Liste, Inés Ramos (8) y Victoria Gauna (11). Desde el banquillo aportaron Elena Alonso (5), Carmen Suárez (7) y las canteranas Blanca Rosco (7) y Sheila Gómez.
