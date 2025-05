Adriá Alonso llega a Cáceres para recuperar «la identidad y los valores»

Hace casi un mes se convirtió en la primera piedra del nuevo proyecto del Cáceres en la Segunda FEB (antes llamada LEB Plata) y ayer ... fue presentado oficialmente. Adriá Alonso compareció por primera vez como entrenador del Cáceres para labrar un discurso donde las palabras más repetidas fueron «identidad» y «valores». Mucho más que la de «ascenso».

El técnico catalán lo quiso dejar claro desde el principio. Su principal objetivo es disfrutar más del camino que de la meta final y, para ello, el equipo debe recuperar la conexión con la afición: «Queremos un equipo que se identifique con unos determinados valores, que es algo que mucha gente de Cáceres me ha dicho que ha faltado, sobre todo en la última temporada. Queremos gente que se identifique con el club, jugadores de talento, pero que tengan ese carácter a la hora de enganchar. Hay que intentar recuperar el ambiente del Multiusos que he visto en muchos vídeos».

Lógicamente, Alonso entiende que en el deporte lo que acaban mandando son las victorias. Cree que habrá triunfos y serán muchos, pero pide desterrar la palabra 'ascenso' del diccionario: «Vamos a estar peleando por esos objetivos, pero creo que sería un error decir en esta presentación que vamos a ascender sí o sí. Hay que hacer muchas cosas bien para que eso pase. Tenemos esa ilusión y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para poder estar lo más cerca posible y poder conseguirlo, pero no cometeré ese error. Ni hoy ni el 10 de marzo, aunque vayamos 20-0. No lo voy a hacer».

La tarea de Adriá Alonso se centra de momento en la construcción de la plantilla. Del éxito de su diseño dependen las posibilidades del equipo: «Lo primero que tenemos que hacer es acabar de construir el equipo. Una vez que tengamos el equipo, veremos si tenemos realmente lo que queremos. Tenemos que tener los pies en el suelo, ya que va a ser un año donde en esta Segunda FEB va a haber bastantes transatlánticos. Estamos trabajando muy duro para poder confeccionar una plantilla lo más competitiva posible en una liga dura, una liga muy dura».

Reveló que, si no pasa nada, de la temporada pasada solo seguirá Dani Rodríguez: «Todo ha sido facilidad por su parte para estar en un proyecto donde él ha querido estar desde el primer momento. No ha tenido dudas».

El entrenador de Martorell llega a Cáceres tras haber cumplido cuatro temporadas en Benicarló, de la LEB Plata, a un nivel más que aceptable. Por eso, Alonso no cree que su fichaje sea un melón por abrir: «No creo que lo mío sea una apuesta. He demostrado, al menos en esta categoría, lo que puedo hacer. Por ninguna de las dos partes estamos planteando que sea una relación de solo un año. Lo estamos planteando como un proyecto a medio camino. Si no fuera así, no hubiera venido».

Por si alguien todavía no le conoce, Alonso subrayó alguna de sus señas de identidad como preparador: «Me gusta mucho defender; para mí, la defensa es un tema muy importante. Me gusta un equipo aguerrido, empezar a comandar desde la defensa, pero también que a nivel ofensivo sea divertido, que juegue a campo abierto, con muchas transiciones rápidas. Es lo que vamos a intentar. Y no va a haber equipos que trabajen más que nosotros. Eso sí que lo tengo claro».

Por último, el presidente José Manuel Sánchez reveló que la hora de los partidos durante la liga podría ser a las 7 de la tarde de los sábados.