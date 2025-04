Victoria Federica debuta en televisión con 'El desafío': «En casa están muy contentos»

J. Moreno Jueves, 9 de enero 2025, 00:43 Comenta Compartir

No ha sido mucho de hablar delante de las cámaras, pese a que el foco mediático ha estado permanente sobre ella. Victoria de Marichalar, la hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, debuta este viernes (22:00 horas) en televisión como la concursante estrella de 'El desafío', el concurso de Antena 3 que pone a prueba las habilidades y la capacidad de resistencia de los famosos. El programa, que lleva grabado algo más de un año, se rodó meses antes de su aparición estelar como entrevistada en 'El hormiguero'. Su estreno en la pequeña pantalla, según cuenta ella misma, lo vivió con nervios.

«Estaba desubicada en el programa. No era mi zona de confort pero la evolución ha sido supersorprendente para mí», admite la 'socialité', quien subraya que participar en 'El desafío' ha sido «un regalo». «No me arrepiento para nada de hacerlo», insiste. A sus 24 años, ya había recibido la propuesta de concursar en este formato anteriormente, aunque no ha sido hasta la quinta edición cuando decidió aceptar. «Lo intentaron una vez. Estaba indecisa y lo rechacé. Pero cuando me lo volvieron a decir, cambié de idea y es la mejor decisión que tomé», señala.

Sobre su paso por el programa, Victoria Federica explica que empezó «un poco asustada» al no estar acostumbrada a la presión de los focos en un plató de televisión. «Creo que cada semana me voy soltando un poco más. Llegué un poco asustada porque no estaba en mi zona de confort, pero todos me hicieron sentir como en casa y en familia», confiesa. «Espero estar todos los viernes viendo el programa. Me lo he pasado súper bien», agradece.

Hasta ahora, a la nieta del rey emérito solo la habíamos visto trabajar en el mundo de la moda, siendo portada de infinidad de publicaciones y desfilando en todo tipo de eventos y pasarelas. Con 'El desafío', según avanza la propia cadena, Victoria Federica demostrará por primera vez «su faceta más personal». A la tele, dice la protagonista de la edición, llegó «muy nerviosa»: «Pensaba que en alguno de los programas me iba a morir de los nervios que tenía, pero me fui desenvolviendo y he estado supercómoda», asegura.

Ante la impresión que tendrán los espectadores al verla por primera vez en un ambiente distendido en televisión, Victoria Federica es tajante: «Que cada uno piense lo que quiera. Estoy muy contenta con lo que he hecho y espero sorprender a todo el mundo. Ese no es mi objetivo, pero si quieren cambiar su forma de pensar sobre mí, yo encantada, pero es algo que no puedo controlar», asume. «Me he superado en muchísimas cosas y eso es lo más importante. He hecho cosas que en mi vida haría y menos en televisión», zanja. Y cuestionada por cómo se han tomado en casa su participación en 'El desafío': «Están muy contentos todos de que haya hecho esto. Y están felices por mí».

Otros concursantes

Presentado por Roberto Leal y producido por 7 y acción, la compañía detrás de éxitos como 'El hormiguero', el programa contará también con Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz 'El Cordobés', Roberto Brasero y Susi Caramelo como concursantes, que deberán someterse a su vez al veredicto del jurado formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. Ellos serán los encargados de valorar los retos y puntuar a los concursantes cada semana.

«La gran diferencia respecto a otras ediciones es que hemos subido el riesgo. Es la temporada más espectacular. Hay más pruebas de fuego; de escapismo, que provocan una gran angustia; y circenses», detalla el productor Jorge Salvador sobre la nueva tanda de entregas de 'El desafío', que ya ha renovado además para una siguiente edición. Roberto Leal pone en valor a los «magos e ingenieros» del formato, que «se parten la cabeza para que las pruebas no sean iguales que las del año pasado, y si son iguales, las mejoran». «Es el mejor casting que hay y lo mejor es que no defrauda», añade Juan del Val.

Por su parte, Lola Lolita también avanza que empezó en 'El desafío' «con muy mal pie» y aceptó la participación obligada por su madre. «Ha sido una de las mejores experiencias que he hecho hasta el día de hoy», revela. Asimismo, Susi Caramelo comenta entre risas que se enamoró de su monitor de apnea. «No me gusta el riesgo, no me monto ni en Ryanair. No sabía si venir hasta que me dijeron que venía Victoria Federica», ironiza.