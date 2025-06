J. Moreno Madrid Domingo, 8 de junio 2025, 00:55 Comenta Compartir

Cuatro décadas en RTVE, de los cuales 28 años han sido al pie del cañón en 'Saber y ganar'. El presentador Jordi Hurtado (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 67 años) es historia de la televisión. El concurso que presenta cada tarde en La 2 iniciará la nueva temporada de septiembre con un plató renovado y una nueva cara para los fines de semana: la de Rodrigo Vázquez, que salta de 'El cazador' al mítico programa de TVE en las sobremesas del sábado y domingo.

-Deja el fin de semana en 'Saber y ganar'.

-Esto va a ser fantástico, ya vamos a poner la agenda a tope (risas). La familia también me pedía que bajara un poco la intensidad. Es que empiezas a contar y son 28 años de 'Saber y ganar'. Grabamos todas las semanas y paramos un poquito en Navidad, Semana Santa y agosto. Son grabaciones de mañana y tarde, 45 minutos por programa, pero siempre estamos haciendo especiales. El 1 de septiembre haremos el primer programa con el nuevo decorado y vendrán concursantes magníficos e históricos.

-¿Cuál es el éxito del casting del programa?

-Ese es el éxito de Marisa, que es normalmente la que lleva el casting de concursantes. Cuando encontró a Ángel Chacón de Almería, que ha estado 100 programas, hacía la calculadora en 15 segundos y respondía a todo tipo de preguntas, pues claro, yo la felicité.

-¿Qué ha aprendido en este concurso?

-Aprendes, claro, porque trabajas con conocimientos, trabajas con cultura. Todos los fines de semana nos envían todos los guiones, todas las preguntas, y me dedicaba a estudiar en el ordenador.

-¿Se atrevería a concursar?

-No, yo quiero estar siempre en el otro lado, la verdad. Desde que presento este programa ya no he jugado al trivial, porque sería repelente (risas). Ya hace 25 años que no juego.

-¿Cuál ha sido el momento en el que ha dicho que hay que rebajar la carga de trabajo?

-Pues ha pasado una cosa: que pasan los años, entonces cuando uno mira el calendario y ve que este programa lo empezó hace 28 años siendo joven, entonces, aunque estés muy bien, llega un día en el que notas que hay que bajar intensidad. De bajar horas e ir trabajando de otra forma. Es simplemente eso. Yo disfruto tanto este programa, me encanta lo que hago y no quiero dejarlo, por lo que promoví la opción de dejar el fin de semana. En la dirección de TVE y la productora lo entendieron perfectamente.

-¿Cómo recuerda el primer día en 'Saber y ganar'?

-El primer día fue lleno de ilusión por volver a trabajar con Sergi Schaaff, con todo ese equipo. Y yo pensaba: estoy entrando en un transatlántico.

-En este tiempo también ha habido 'separaciones', como la jubilación de Juan Cardenal.

-Fue una separación que me dolía. Nos decían que éramos una extraña pareja. Nos hemos peleado en 25 años, nos decíamos lo que nos daba la gana. Ahora con Elisenda Roca hago lo mismo. Jugamos con los contenidos de los programas o las reacciones de lo que pasa, de cualquier cosa. A él, por edad, la empresa le dijo que se tenía que jubilar y ya está, pero ahí estamos, todos los compañeros seguimos con muchas ganas.

-¿Se plantea el horizonte de la jubilación?

-No me la planteo. Ahora, a disfrutar de los fines de semanas.

-En estos 40 años en TVE, si volviera para atrás, ¿lo viviría igual?

-Es que no lo sabes. Creo que he sido muy privilegiado y me siento muy afortunado de trabajar en un proyecto que me gusta, que me encanta, que me ha ilusionado. Y si esto ha funcionado tan bien, sólo puedes estar agradecido. Es una suerte. Yo lamento cuando hay jóvenes en precario, se les hace un contrato de un año y después se tienen que buscar la vida. Quiero que tengan continuidad como afortunadamente he tenido yo en RTVE sin estar en plantilla.

-¿Tiene plan para vacaciones?

-Desconectar un poquito y ya está. Sobre todo respirar mucho, caminar mucho, moverme, porque como nos pasamos tantas horas que no nos toca el sol ni el aire…