Lo que comenzó como un experimento arriesgado de la cadena pública, en una franja habituada al corazón y los sucesos, ha acabado convirtiéndose en el emblema de la tarde de La 1. El programa 'Aquí la Tierra' cumple diez años de emisión en TVE, donde ha ofrecido más de 2.700 programas y cerca de 13.500 reportajes en todo el territorio español, con una media del 11,4% de 'share' a lo largo de este año. Desde sus inicios, el climatólogo Jacob Petrus (Manresa, Barcelona, 47 años) se ha puesto al frente de este espacio diario.

-'Aquí la Tierra' es uno de los espacios más estables de la parrilla de La 1.

-Miro para atrás y pienso que estos diez años han pasado rapidísimos. Luego lo veo con más tranquilidad y me doy cuenta de que hemos vivido cosas muy bonitas y tiernas relacionadas directamente con el público. Son diez años maravillosos que agradeceré hasta el último día de mi vida.

-¿Cuál es el 'feedback' con su público?

-Es cariñoso y cercano. Nos dice que formamos parte de su familia, que nos pone de forma habitual y que les ayuda a que conozca muchos lugares de España que valen la pena. Tengo que reconocer que también una de las cosas que más le gusta a la gente son los 'gags' que hacemos a diario, en los que nos disfrazamos y echamos unas carcajadas.

-¿Cómo surgieron esas entradillas a modo de 'sketch'?

-Como tantas otras cosas del programa. Han ido surgiendo de forma natural, siempre con los ojos muy abiertos a las cosas que pasaban en el equipo o con las curvas de audiencia. Uno de los beneficios de hacer teatritos, como les llamamos, es que generaba mucho equipo, porque implica a muchos departamentos de RTVE. Tengo un poco de actor y humorista.

-En la competencia tienen el rosco. ¿Qué es lo más seguido en 'Aquí la Tierra'?

-Después de diez años tenemos algunas cosas claras. Lo que nos dicen los datos es que 'Aquí la Tierra' tiene un público muy fiel que lo ha incorporado a su rutina. De hecho, según una encuesta, éramos el séptimo programa con más fidelidad de España, algo que es típico en ficción pero no en programas en directo. Y ese es uno de los grandes secretos, que se puede ver en familia. Ya hay pocos programas en televisión que sean atractivos para los nietos y los abuelos.

-Tras diez años en pantalla, ¿cómo se renueva 'Aquí la Tierra' para no cansar al público?

-Una de las características es que prácticamente desde el tercer mes de vida la escaleta del programa es exactamente la misma. La gente muy fiel a 'Aquí la Tierra' te podría decir el orden de contenidos. Fíjate, a veces parece que en televisión hay que innovar constantemente en la estructura, pero nosotros somos todo lo contrario. Estables, pero con contenidos que evidentemente sí han ido evolucionando. Al principio teníamos que buscar más, pero ahora ya el público nos enseña sus temas o proyectos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente que quieren mostrar en el programa.

Concienciación

-De la sequía parece que nos hemos olvidado un poco.

-Las sequías, que siempre han formado parte de nuestro clima, se vuelven más frecuentes, intensas y extensas. Este año ha sido un muy buen ejemplo. Aunque los embalses en España han subido muchísimo, en 'Aquí la Tierra' nos encargamos de remarcar que hay otras cuencas, como la del Segura, que está por debajo del 25% de su capacidad; que las de Cataluña, aunque han subido mucho, también siguen por debajo del 26%. Hay que mostrar la realidad.

-¿Estamos haciendo los deberes en la lucha contra la crisis climática?

-Esto sí que lo remarcamos mucho. Si nosotros queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer cosas distintas. Y cosas distintas no significa vender el coche y desplazarte en transporte público todo el rato, pero sí hacer pequeños gestos. No lo veo tanto como hacer o no deberes, sino que se trata de una oportunidad de hacer las cosas distintas, de aprovecharlas. Por ejemplo, consumir productos de temporada y kilómetro cero, qué tipo de gastronomía puedes hacer, cómo recuperar cultivos que estaban abandonados…. La perspectiva de 'Aquí la Tierra' no es la de abroncar o lanzar un mensaje catastrofista, sino sensibilizar, aprender y ver que tenemos mucho camino que recorrer y que las cosas se pueden hacer de forma distinta y muchas de ellas fácilmente aplicable a nuestra vida cotidiana.

-¿Se ve saliendo de su zona de confort conduciendo otro tipo de programa?

-No lo sé. Siempre decía que hasta 2014 era el hombre del tiempo y que había llegado a TVE, que para un meteorólogo es de las máximas aspiraciones que puede tener. Ya eran muchos sueños cumplidos y, de repente, me ponen a dirigir y presentar un programa como 'Aquí la Tierra' que no se me había pasado por la cabeza. Mi postura es que lo que tenga que venir, vendrá, y lo acogeré con los brazos abiertos siempre y cuando me convenza.