Bardem pone el toque reivindicativo en los Emmy, dominados por 'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia' El actor español, con el pañuelo palestino al cuello, alzó el puño en un gesto de lucha ante los fotógrafos

Los Emmy, conocidos como los Oscar de la televisión, dejaron anoche pocas sorpresas para los amantes de la pequeña pantalla, sea cual sea su formato. Triunfaron 'The Pitt', el drama médico de HBO, y 'Adolescencia', de Netflix, cuyos protagonistas y secundarios alzaron sus respectivas estatuillas. Fue una gala sosa y casi totalmente libre de consignas políticas con la excepción del español Javier Bardem que lució un pañuelo palestino al cuello o la actriz de 'Hacks', Hannah Einbinder, que tras recibir su estatuilla proclamó un sonoro 'Free Palestine' (Palestina libre» y aprovechó para arremeter contra la política migratoria de Donald Trump.

«Adolescencia», que analiza desde varias perspectivas el terrible impacto de la masculinidad tóxica en los jóvenes, se alzó con seis estatuillas. De ellas, arrasó Stephen Graham que no sólo se llevó el premio a mejor actor de una miniserie, sino que también conquistó la estatuilla a dirección y compartió la de guión. «Para mí estar aquí hoy en frente de mis colegas, y ser reconocido por ustedes, es lo más aleccionador que podía imaginar en mi vida, y prueba que todo lo que sueñas es posible», dijo Graham en su noche triunfal.

La aclamada miniserie, que alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y que llegó con 13 nominaciones este domingo, también le rindió un Emmy al debutante Owen Cooper, su joven protagonista. «Es tan surreal», dijo el joven, quien con 15 años se colocó como el actor más joven en triunfar en la categoría. «Cuando comencé clases de drama hace un par de años no esperaba ni venir a Estados Unidos. Pero esta noche prueba que si escuchas y te enfocas, y sales de tu zona cómoda, puedes alcanzar todo en la vida». El trabajo de Erin Doherty, la psiquiatra que protagoniza el cuatro episodio junto con el propio Cooper, también se vio recompensado con el galardón a a mejor actriz de reparto de miniserie. «Adolescencia» fue grabada en cuatro episodios, cada uno en una toma única, todo un reto técnico y actoral, y presentando una perspectiva diferente.

La otra triunfadora de la noche fue el drama médico «The Pitt» desbancó al thriller de ciencia ficción «Severance» llevándose el codiciado Emmy a mejor serie del género. Los 15 episodios de la serie de HBO|MAX se desarrollan durante el mismo turno insoportablemente estresante en un hospital del centro de Pittsburgh. El veterano de «ER», Noah Wyle, se llevó el premio al mejor actor dramático por su papel como el atormentado líder de la sala de emergencias, mientras que su colega Katherine LaNasa se alzó como la mejor actriz de reparto.

La gala de los premios Emmy llenó Los Ángeles de glamour. Vestidos largos, joyas... llenaron la alfombra roja del teatro Peacock. Entre tanto glamour destacó el actor español Javier Bardem, que combinó su traje con un pañuelo palestino. «Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional [en referencia a la Internacional Association of Genocide Scholars] ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel», explicó Bardem durante su paso por la alfombra roja.

Bardem alzó el puño en un gesto de lucha ante los fotógrafos, en todas las ocasiones que quisieron retratarle. Además, se sentó en primera fila, lo que hizo que su gesto fuera más que visible. El actor madrileño acudió a la gala por su papel de José Menéndez en 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez'

La antesala

Antes de la ceremonia principal, tuvo lugar la entrega de los Emmy Creative, los galardones técnicos. Aquí, 'The Studio', la sátira sobre Hollywood creada por Steh Rogen para Apple TV+, fue la producción más premiada con nueve victorias, mientras que 'El Pingüino', el spin-off de 'The Batman' de HBO Max, sumó ocho galardones. También destacaron la segunda temporada de 'Separación' (seis trofeos) y 'Andor', el gran éxito reciente de 'Star Wars' (cuatro galardones).

La fortaleza de 'The Studio' muestra una serie muy completa: diseño de producción para su late-night en ebullición, montaje que ajusta el remate cómico, fotografía define la estética de bambalinas y casting que cimenta un reparto que funciona. Además, Bryan Cranston venció como actor invitado en comedia. Ese bloque de reconocimientos suele traducirse en tracción cuando llegan los votos de las categorías grandes porque avala lo esencial: escritura, interpretación y acabado formal reman en la misma dirección.

'El Pingüino' se llevo un arsenal técnico que subraya su ADN noir: maquillaje protésico, peluquería y maquillaje contemporáneos, efectos visuales en episodio, música original, sonido (edición y mezcla) y vestuario contemporáneo. El paquete de premios de 'El Pingüino' no solo acredita su nivel artesanal, sino que construye discurso de serie de autor con empaque cinematográfico.

En paralelo, 'The Boys' volvió a imponer marca en tres disciplinas (coordinación de especialistas, interpretación de especialistas en drama y canción original), mientras que 'Bridgerton' afianzó su identidad de drama histórico con las victorias de vestuario de época y peluquería de época/fantasía. El fenómeno de Netflix 'Adolescencia' se apuntó dos trofeos, misma cantidad que la serie médica 'The Pitt', y 'Arcane' ganó en la categoría de mejor serie de animación.

