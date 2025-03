Telecinco sitúa a Montijo en Jaén

En los últimos días, la familia del influencer montijano Helio Roque ha sido viral en las redes sociales por su particular versión del festival de ... Eurovisión. Desde verano de 2018, sus miembros celebra su propio certamen llamado 'Montijovisión', en el que cada miembro representa a un país. En la edición de 2023, artistas eurovisivos como Loreen, Käärijä, Peret o, incluso, grupos como Héroes del Silencio, han sido interpretados por los miembros de la familia Roque. Ganó el 'Cha cha cha' del finlandés Käärijä con una recreación bastante similar al artista original en todos los aspectos, incluido el vestuario y el maquillaje.

en mi familia todos los veranos hacemos un eurovisión entre nosotros, y este es el resumen de este año 🌟 pic.twitter.com/wcUWgc0Fbw — helio (@helioroque_) August 12, 2023

El vídeo acumula más de dos millones de visualizaciones en redes y muchos medios de comunicación se han hecho eco del asunto. Entre ellos, Telecinco. El programa 'Así es la vida', presentado por Sandra Barneda y el emeritense César Muñoz, conectó en directo con la familia para que cuenten cómo surgió la idea. Hasta aquí todo transcurre con normalidad hasta que, en el rótulo, el formato televisivo sitúa a Montijo como provincia de Jaén. Comentarios negativos inundaron las redes sociales del programa criticando su error.

No sé si odio más que esto sea noticia o que pongan que Montijo es de Jaén https://t.co/x9qWbfIj5b — Rodri (NUEVA VIDA) (@Rodri7847) August 17, 2023

Otros lapsus con Extremadura

No es la primera vez que se cometen lapsus geográficos con la región. En una de las versiones del reality 'Gran Hermano' en Telecinco, le preguntaron a Irene Rosales, ex pareja de Kiko Rivera, cuál es la capital de Extremadura. Su respuesta fue que primero dijo Badajoz y después Cáceres. Uno de los más recientes ha sido el de Alberto Núñez Feijóo. En un mitin que hizo en Badajoz por la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, el presidente del Partido Popular dijo que percibía ilusión cada vez que pasaba por Andalucía, sabiendo que no estaba en la comunidad presidida por su compañero de partido, Juan Manuel 'Juanma' Moreno.