«La sociedad se debe familiarizar con ver viajar a un perro en un tren»

Lo que comenzó como un blog donde recorrió junto a su perro Pipper más de 50.000 kilómetros y cien principales destinos españoles para promover ... la integración de las mascotas en sitios turísticos se traslada ahora a la televisión. El periodista Pablo Muñoz Gabilondo presenta 'Pipper en ruta', un programa que se emite los sábados en La 2 a las 18:40 horas (y siempre disponible en RTVE Play) en el que se desplaza a ciudades y zonas como Málaga, Teruel, Madrid, Ribeira Sacra, Costa Brava o Mallorca, donde los perros y sus dueños son bienvenidos.

Producido por Interpool Media, la apuesta del canal público también pretende fomentar la tenencia responsables de animales de compañía y educar a la audiencia «para que la gente vea que los perros son como uno más de la familia y se vayan abriendo más espacios a los canes».

-¿De dónde nace la idea del programa?

-Soy periodista, de San Sebastián. Me he dedicado toda la vida a la comunicación y el periodismo, y nunca había tenido un perro. En 2016 vi nacer a Pipper en casa de un amigo y me impactó ese instinto de protección de los animales. Le fui cogiendo cariño y me quedé con él. Empecé a desplazarme entre San Sebastián y Madrid y me pregunté: ¿cómo es posible que en Donosti sea fácil hacer tu vida con el perro, porque puedes subirte al autobús y llevarlo a restaurantes, y cómo, en cambio, la ordenanza te prohíbe todo en Pamplona? De esa reflexión nació un blog, 'Viajando con Pipper', dando la vuelta a las cincuenta provincias de España, para inspirar un cambio en los lugares que van con más retraso. Llamó la atención a los medios y a RTVE le interesó un formato que les presenté con esta idea.

-¿Es España un buen país integrador de las mascotas?

-Desde que comencé con el proyecto, noto que España va más atrasada que otros países como Italia, Suiza y Alemania. Puedes viajar en tren con perros grandes y pequeños por toda Europa, menos en nuestro país, donde ahora RENFE ha puesto en marcha una prueba piloto. La sociedad española se debe familiarizar con ver a un perro en un tren, que es algo común en países de nuestro entorno.

-¿Y en el resto de medios de transportes públicos?

-En estudios que he hecho, he visto que puedes subir a autobuses urbanos sin trasportín, con el animal atado, y como mucho con bozal, y hay 14 ciudades españolas que ya lo hacen. Es poco, pero es un avance. Y en el metro de Madrid y Barcelona pasa igual, aunque en Valencia y Sevilla no. Mi lema es: 'perros educados, bienvenidos'.

-¿Hace falta cambiar la mentalidad de la sociedad que considera que la mascota a veces es un estorbo a la hora de viajar?

-Hay que modificar leyes que permitan hacer más fácil a la gente su día a día y viajar con su perro. La normativa general en España permite que el dueño de un bar decida si admite clientes con perros. La realidad es que hay luego normas autonómicas y municipales que tienen competencias en este tema y, por ejemplo, en Aragón y Melilla prohíben aceptar perros en la hostelería pese a la norma estatal. Y en Asturias, Galicia y País Vasco sí te dejan. Eso, al final, frena la llegada de turistas. Hay que quitar trabas y, a nivel de empresas, generalizar la entrada de perros.

Desigualdades entre ciudades

-Estos avances que estamos viendo en hostelería y transporte público, ¿también se están dando en hoteles o apartamentos?

-Un turista, evidentemente, necesita alojarse, comer y transportarse. El alojamiento es la parte empresarial del sector turístico que más avanzado está. En términos generales, en España, en uno de cada tres hoteles, hostales y apartamentos aceptan ya mascotas. Se está notando mucho el avance en las grandes cadenas hoteleras y eso hace diez años era impensable. Pero te puedes encontrar, de nuevo, con desigualdades entre las ciudades. En nuestro programa en La 2 vamos a mostrar cómo comportarnos en un hotel con el perro. Hay que respetar las normas.

-¿Qué beneficios tiene la mascota cuando la integramos en nuestros viajes?

-Un animal de compañía es para atenderlo y estar con él. Entiendo que haya personas que en algunos viajes prefieran no viajar con su perro porque es un lío y se queden con familiares o amigos. Pero si te lo quieres llevar, pues creo que hay que dar facilidades. El animal está con su familia y mejoraríamos así una triste cifra, que España tiene el récord de abandono de perros en la Unión Europea, más de 100.000 al año. Por eso, creo que debemos facilitar a la gente tener una mascota. La integración hace que todo sea más fácil.

-¿Qué más se puede hacer para bajar esa cifra récord de abandono animal?

-También debemos mejorar nuestra educación. No se puede dar como regalo un perro a un niño; habrá que evaluar si la familia se va a hacer cargo de un ser vivo. No es un juguete ni un capricho, y debemos intentar adoptar antes que comprar.