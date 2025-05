Risto Mejide y Anabel Alonso, investigados por sus críticas a los antivacunas

COLPISA Sábado, 26 de febrero 2022, 16:48 Comenta Compartir

El presentador de 'Todo es Mentira', Risto Mejide, y la actriz y colaboradora televisiva, Anabel Alonso, han sido citados a declarar al ser investigados por un supuesto delito de odio tras las críticas vertidas contra los antivacunas en el programa de televisión de Cuatro a finales del año pasado.

Será el próximo día 24 de marzo cuando ambos tengan que acudir a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, después de que el magistrado haya decidido reabrir diligencias contra ambos en concepto de investigados. El juez considera que existió una «reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia o de discriminación contra un determinado colectivo, y contrario a la convivencia» que supone la aparición de nuevos indicios por los que deberán declarar.

Los hechos se remontan al pasado mes de noviembre, cuando el propio Risto mostraba en uno de los programas la demanda que le había llegado: «Esto que tengo en mis manos es una denuncia hacia mi persona en la que piden para mí entre uno y cuatro años de prisión», espetó frente a la audiencia. Unos días antes, el presentador opinaba sobre las medidas que el gobierno de Singapur y de Austria iban a aplicar contra aquellos que no se quieran vacunar. «Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto (...) Esto no es una cuestión sanitaria. Estamos hablando de gente que se organiza alrededor de una idea peligrosa para todos», dijo.

En uno de esos programas, Anabel Alonso también hacía referencias a que «los vacunados tenemos que tener (sic) unas prerrogativas«; o que quienes no se vacunen »no tengan libertad de movimiento o no se les permita hacer ciertas cosas«.

