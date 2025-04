Puesto en libertad el detenido por tocar el culo a una reportera

I. C. R. Martes, 12 de septiembre 2023 | Actualizado 13/09/2023 18:31h. Comenta Compartir

La magistrada del caso ha decidido poner en libertad a la persona detenida este martes por la tarde por tocarle el culo a una reportera en directo, después de que la Fiscalia Provincial de Madrid solicitara una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima que finalmente han sido rechazadas. La propia magistrada no ha acordado medida cautelar alguna «al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos».

Dichos hechos se produjeron cuando Isa Balado, reportera de 'En boca de todos', fue presuntamente agredida sexualmente por la mañana mientras hacía su trabajo. La periodista realizaba una conexión en directo, en plena calle de Madrid, para contar los detalles un robo que había tenido lugar en una tienda de alimentación de la zona, cuando un hombre, con gafas de sol, chaqueta y pantalones cortos, se acercaba a ella y le tocaba el culo ante la cámara.

Los responsables del programa se pusieron en contacto con la Policía para notificar la supuesta agresión y los agentes acuedieron al lugar en cuestión de minutos. Posteriormente, el hombre fue detenido por la Policía y puesto a dispoisición judicial.

Mientras se producía el directo, en plató, el periodista Nacho Abad no daba crédito a lo que estaba sucediendo y paralizaba el relato de la periodista. «Isa, ¿te acaba de tocar el culo?», preguntaba. «Sí», contestaba ella, aún algo aturdida, mientras el acosador seguía a su lado. «Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? ¡Ponme a este tío tonto, por favor!», le indicaba Abad al cámara, que abría el plano. En ese momento, la periodista se giraba al agresor y le espetaba con firmeza: «Por mucho que quieras preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando».

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

En ese momento, el presunto agresor farfullaba que no había querido tocarle el culo, mientras le tendía la mano la mano sonriente. «Sí me lo has tocado -afirmaba ella con rotundidad-. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Ya está, por favor, déjame trabajar». El joven se iba entonces no sin antes acariciarle el pelo. Desde control, animaban a llamar a la policía mientras en plató Abad llamaba «imbécil» al supuesto agresor, que fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

«Este tío es tonto. Isa siento muchísimo lo que te acaba de pasar. Menudo imbécil, lo hemos grabado. No tienen ningún derecho a hacer lo que ha hecho, me indigna mucho», afirmaba Abad.