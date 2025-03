El 'prime time' navideño promete mucha música, humor y cine de estreno

J. Moreno Sábado, 21 de diciembre 2024, 00:34 Comenta Compartir

Llega la Navidad también a la televisión. Las cadenas optan por mantener su programación habitual pero adecuándose a las fiestas familiares. No faltará la música, el humor, la nostalgia y el cine, con películas de estreno y otras clásicas.

La 1 Una oferta variada

A partir de las 8:00 horas de este domingo, La 1 comenzará oficialmente la programación navideña con la Lotería de Navidad. Y al frente de la retransmisión, en su séptimo año consecutivo juntas, Sandra Daviú y Blanca Benlloch. Al terminar el sorteo, especial de 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala para conocer a los afortunados, con reporteros desplegados por toda España.

Un día después, el lunes 23, el canal público estrena 'El Grand Prix de la Navidad', tres programas especiales presentados por Ramón García y Cristinini, que lleva al invierno el formato más popular del verano televisivo. En Nochebuena, una cita clásica: 'Telepasión', conducido esta vez por Patricia Conde y Aitor Albizua. Acompañarán a la noche más familiar del año dos especiales musicales, con Rosario y Estopa, y 'Viaje al centro de la tele'.

Para Navidad, La 1 apuesta por el cine de estreno con 'El hotel de los líos. García y García 2' pero, al día siguiente, estreno de la nueva edición de 'MasterChef junior', con 16 candidatos. El 28 de diciembre, Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentan la tradicional 'Gala inocente', dedicada a los niños hospitalizados y con la mirada puesta también en los menores afectados por la dana. En la Nochevieja, el plato fuerte de TVE: campanadas con Lalachus y David Broncano, con el especial de José Mota como telonero. Después de las uvas, la gala '¡Feliz 2025!' con Eva Soriano y Oriol Nolis como presentadores. El año nuevo se recibirá con el concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena. La cadena pública también emitirá la cabalgata de Reyes de Madrid la tarde del 5 de enero, con la narración de Ana Prada y Àngel Pons.

La 2 Especiales de 'Cifras y letras'

En Nochebuena vuelve el humor de 'Cómo nos reímos', que contará la colaboración del mítico Jordi Hurtado. Después, 'Late Xou con Marc Giró. Especial Navidad' (23:00 horas) con Ana Belén, Karla Sofía Gascón y la actuación de Rigoberta Bandini. Para el 31 de diciembre, vuelve el clásico 'Cachitos' con el especial 'Loves The 90s' y la colaboración de Ana Morgade y Fernandisco.

Además, 'Cifras y Letras', con Aitor Albizua, celebra las fiestas con dos especiales a las 22:00 horas el 25 de diciembre y el 1 de enero, de una hora de duración. Los invitados serán Joaquín Reyes y Eva Soriano, en Navidad, y José Corbacho y Ana Morgade para inaugurar el año. Por su parte, 'Saber y ganar', con Jordi Hurtado, pondrá a estudiantes de 4º de ESO a concursar. La música clásica tendrá su ventana especial en 'Los conciertos de La 2'.

Antena 3 Programación habitual

En la cadena líder, Matías Prats y Mónica Carrillo serán los encargados de narrar el Sorteo de Navidad este 22 de diciembre. Habrá, además, especiales de los concursos 'La ruleta de la suerte' o 'Pasapalabra', además de programas de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' con recetas para estas fiestas. Se mantendrán además las ficciones nacionales, como la comedia 'Señor, dame paciencia' (los sábados) o la diaria 'Sueños de libertad', además de las series turcas 'Renacer' y 'Una nueva vida'.

También continuará 'Espejo público' e 'Y ahora Sonsoles' y habrá cine en 'El peliculón'. En Nochebuena, 'Lo mejor de cada casa' y un refrito de 'Tu cara me suena'. El 31 de diciembre, Antena 3 despedirá el año con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, además de repasar en un programa los mejores momentos del 2024 en 'prime time'.

Cuatro Cine para Navidad

Habrá 'First dates' tanto el 24 como el 31 de diciembre. La cadena también ofrecerá especiales de 'Todo es mentira', donde podrán recordarse los mejores momentos del año, y 'En boca de todos', por su parte, mantendrá su ventana abierta a la actualidad y a los sucesos que se produzcan durante estas fechas. El cine ocupará una parte importante de la programación navideña de Cuatro, con las películas 'Harry Potter y el misterio del príncipe' y 'Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 1 y Parte 2'. Asimismo, el canal de Mediaset estrenará el remake de la icónica película de animación 'Dumbo' y el drama bélico 'Devotion. Una historia de héroes'. Además, ofrecerá los filmes 'Top Gun: Maverick', 'El rey león', 'Love Actually', 'The Holiday (Vacaciones)' y 'Green Book'.

Telecinco Conciertos de Andrea Bocelli y Laura Pausini

Christian Gálvez y Verónica Dulanto presentarán las dos galas musicales que Telecinco ofrecerá en Nochebuena y Nochevieja. Con la isla de Lanzarote como telón de fondo y desde el enclave del Castillo de San José, Ion Aramendi y Blanca Romero retransmitirán las campanadas, que se emitirán en 'simulcast' en Telecinco y Cuatro. La cadena de Mediaset ofrecerá 'Andrea Bocelli 30: The Celebration', evento que tuvo lugar en el Teatro del Silenzio en la localidad toscana de Lajatico, el pueblo natal del cantante, para celebrar sus tres décadas en el mundo de la música.

Además, se emitirá otro evento musical muy especial, el concierto de la cantante italiana Laura Pausini con el que conmemoró sus 30 años de carrera en el emblemático Palau Sant Jordi de Barcelona. 'La mirada crítica', 'Vamos a ver' y 'TardeAR' seguirán pendientes de la actualidad durante todas las navidades. 'Fiesta', por su parte, estará el 22 de diciembre con las celebraciones del sorteo de la Navidad.

La Sexta Actualidad en Navidad

El 22 de diciembre se emitirá íntegramente la lotería, sin ninguna narración y con el protagonismo en el sorteo. En Navidad, habrá 'Aruseros', 'Zapeando' y 'El intermedio', con el repaso de sus mejores momentos. También seguirá la actualidad con 'Al rojo vivo', 'Más vale tarde' y los informativos, pero habrá hueco para el cine en 'El taquillazo'. El año lo despedirán Cristina Pardo y Dani Mateo desde la Puerta del Sol.

