J. Moreno Sábado, 21 de septiembre 2024, 00:20 Comenta Compartir

«A mí estar en Telecinco me pega todo», confiesa la periodista María Casado (Barcelona, 46 años), el nuevo fichaje de Mediaset para copresentar los informativos del fin de semana junto a David Cantero. De esta manera, la cadena recupera a una pareja mítica y recordada por el público, que se forjó en el 'Telediario' de TVE, logrando hace casi dos décadas el liderazgo en La 1. Sin abandonar su querida Málaga, la comunicadora se pone otra vez delante de las cámaras tras dedicar sus últimos años profesionales a trabajar junto a Antonio Banderas y a la Academia de Televisión.

–¿Cómo ha sido su llegada a Telecinco?

–Siento ilusión y responsabilidad, pero, en resumen, yo creo que estoy feliz. Es un tren con una oportunidad que pasa poquitas veces en la vida. Además, tengo la inmensa suerte de estar con David Cantero, con quien ya he trabajado en TVE. Yo a David le doy la mano y cruzo con los ojos cerrados donde haga falta.

–¿Qué tal el reencuentro con Cantero?

–La noticia se la dio Paco Moreno (director de Informativos de Mediaset España). David me mandó un audio diciendo que estaba en shock, muy feliz, pero en shock. No hacía más que repetirlo (risas). Tenemos un archivo en común de fotos personales, porque como él subía a redes sociales somos Merche y Antonio de 'Cuéntame'. Tengo suerte porque David es de esos amigos con los que nunca he perdido el contacto aunque lleve tiempo sin verle.

–¿Qué tiene el proyecto de 'Informativos Telecinco' para que haya decidido aceptarlo?

–Tiene un reto por delante precioso. Creo que me llega en un momento personal y profesional en el que, con toda humildad, puedo sumar. Ha sido una suma de piececitas. A la parte del trabajo también se le une la personal. En todos los proyectos que hago procuro que esa parte personal tenga un peso importante. Tengo amigos que trabajan en esta casa y siempre me han hablado bien de esa libertad con la que curran. Y a esa bandera me voy a agarrar, la de trabajar con libertad, tranquilidad y con esa naturalidad con la que yo he intentado llevar mi carrera. A veces lo he conseguido y a veces no.

–¿En otras etapas profesionales ha sentido falta de libertad?

–En general siempre he tenido mucha suerte, porque sé que me han valorado siempre por mi trabajo. Presiones hay en todos sitios, pero sí que hay momentos difíciles. Es verdad que también hay momentos en los que hay más nervios, en cualquier televisión. Donde yo tengo experiencia, en TVE, pues ha habido momentos puntuales, difíciles como en todo, pero en general he tenido mucha suerte.

–Sin embargo, ahora parece que hay más polarización. ¿Cómo se va a alejar de ese ruido que procede de la crispación política?

–Es que eso no va conmigo. Creo que tanto Paco Moreno como Carlos Franganillo (presentador y director de 'Informativos Telecinco') tenemos la misma filosofía y manera de entender el oficio. Vengo de casa tranquila.

–Es la primera vez que trabaja en una televisión privada. ¿Cree que va a cambiar algo en su forma de trabajar?

–Yo no vivo escondida. Soy una tía que vive. No soy mucho de irme de fiesta, ni de salir, pero no me voy a esconder. En cuanto a lo profesional, esta pregunta házmela dentro de un mes.

–¿Cómo valora la actual situación de Telecinco?

–Lo he estado viviendo como espectadora. Creo que las teles están vivas. Cuando llegué a los 'Telediarios' de TVE no éramos líderes. Ni se esperaba que lo fuéramos. Yo viví la transformación de esa época en RTVE en la que hacíamos datos históricos. A mí los retos no me asustan. Soy cabezona y competitiva, así que vengo a sumar y a empujar todo lo que se pueda.

Propuesta de radio

–¿Qué le comentó Antonio Banderas al darle la noticia del fichaje?

–La conversación fue en su casa y la respuesta de Antonio, como ha sido durante todo este tiempo en el que he estado con él, y que voy a seguir estando, es que sabía que esto me iba a pasar. Él lo entendió bien. Está feliz de que vuelva a informativos, de hecho, me decía que cuando estaba en los rodajes siempre me veía en 'Los desayunos'. Ha sido generoso, me deseó que fuera feliz y que no me va a soltar la mano. Me voy a quedar en Málaga a vivir y vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos, porque hay proyectos encima de la mesa. Y ahora le podré sacar sus estrenos en el informativo (risas).

–En este tiempo de parón delante de las cámaras, ¿ha recibido alguna que otra propuesta para regresar al medio?

–Me sorprendió, y me gustó mucho hace un año y pico, que me ofrecieran hacer radio, porque hace mil que no hago. En aquel momento pregunté si podría hacer el programa desde Málaga y me dijeron que no. Entonces rechacé la propuesta.

–¿No tiene previsto trasladarse a Madrid?

–Para mí ahora es básico estar en Málaga, más ahora con una bebé. Todo trabajo que no pueda encajar con ella, no me interesa. He encontrado esta fórmula que lo va a hacer más sencillo, porque evidentemente la conciliación es imposible. Respecto a mi vida social, yo soy una tía bastante tranquila. Cuando hay que salir, se sale, pero yo ahora lo que tengo claro es que voy a venir a Madrid a trabajar. Y algún tardeo (risa). Pero vivir en Madrid, de momento no.

Temas

Periodismo

Telecinco