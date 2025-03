J. Moreno Martes, 27 de agosto 2024, 00:06 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

Ha regresado a la casa donde creció profesionalmente. La presentadora Lidia Torrent (Barcelona, 30 años) es una de los rostros de 'First dates hotel', la versión veraniega del popular programa de citas presentado por Calor Sobera (este martes a las 22:50 horas en Telecinco), cuya grabación se ha desarrollado en un hotel de lujo en Moraira (Alicante). La hija de Elsa Anka regresa al formato semanal como recepcionista tras dejar el programa en noviembre de 2022, cuando aprovechó su baja por maternidad para emprender nuevos retos profesionales.

-Vuelve a 'First dates' a lo grande.

-Ha sido muy chulo. Yo también viví ya 'First dates cruceros'. He vuelto con mucha ilusión y como una niña que coge una piruleta por primera vez. Hemos hecho buenas migas en el equipo y volvimos de las grabaciones a las dos semanas con melancolía. Es que me sigo acordando de los olores del hotel (risas).

-¿Qué le hizo regresar al formato?

-Era un proyecto nuevo y me apetecía mucho. Tenía esa sensación de que 'First dates' siempre ha estado vinculado a mí y lo seguirá estando. Entonces, no sé, tampoco hubo que pensar mucho. No lo dudé, no hubo mucho rompecabezas.

-¿Qué diferencias ha encontrado con el programa diario?

-En el hotel hay una apertura total de los solteros. En el diario va todo más empaquetado porque entras al restaurante y es todo más rápido. Sin embargo, en el hotel sabes que el tiempo es más largo, entras con otra energía, hay distintos espacios... A mí me gusta que las cosas se cuezan a fuego lento. Esa es para mí la magia del hotel: tener más tiempo para ser tú, para vivirlo todo más. Creo que eso es lo que hace a esta versión más especial. A los 'daters' se les veía más relajados, con la sensación de que iba a ser una carrera de fondo. Entras en el hotel con otra energía y expectativa.

-¿Le ha picado el gusanillo de volver al diario?

-La verdad es que no lo he pensado y tampoco me lo han propuesto. Mejor poner la energía en lo que sí que puede suceder y no en lo que no, que es mi prioridad absoluta ahora.

-¿Cómo llegó a 'First dates'? ¿Qué tal fue su casting?

-Había trabajado con Yolanda Martín Campayo, que fue la primera directora de 'First dates'. Antes de pasar por Warner, estaba con ella en un programa de 'late night' que se llamaba 'Pecadores' y se emitía después de 'Adán y Eva' en Cuatro. Entonces, me dijo lo de hacer el casting para 'First dates'. Yo era un bebé de 25 años, con mis gafas y todo.

Crecimiento personal

-¿Está abierta a cualquier otro proyecto en televisión?

-Sí, me encantaría. En estos dos años sí que tengo la sensación de que he hecho un viaje de crecimiento profesional y otro personal, que al final también van de la mano. He presentado eventos chulísimos con marcas potentes y he seguido aprendiendo de la profesión, creciendo pero también formándome. Creo también que ese bagaje en pantalla se puede notar. Pero bueno, volver a televisión siempre es muy especial y muy mágico.

-¿Qué le ha dicho su madre Elsa Anka, que también estuvo en 'First dates', cuando le comunicó que volvía?

-Pues se emocionó mucho, le hizo ilusión. Ella formó parte del equipo y para mí es un regalo volver a un formato en el que has estado y es como estar con tu familia. Ella ha sentido lo que yo sentí. También hizo muy buenas migas con todos.

-Y se tuvo que separar de su hija durante unas semanas para este programa, ¿no?

-Es verdad que era la primera vez que me separaba tantos días de la pequeña. Pensé que se me iba a hacer un poco cuesta arriba, pero es verdad que luego ahí, metida en el trabajo, agradecí tener tiempo para mí y para estar concentrada.