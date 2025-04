«Con la pandemia ganamos credibilidad»

r. c.

j. moreno Madrid Lunes, 23 de mayo 2022, 00:09 Comenta Compartir

En su primer proyecto en solitario, Carmen Porter (Madrid, 45 años) pone el foco en la ciencia, la innovación y las tecnologías que contribuyen a mejorar nuestra vida cotidiana. 'Futura', que emite mañana Cuatro (22:45 horas), es un formato dirigido por la periodista madrileña con el que se separa, en el terreno profesional, de su marido Iker Jiménez. Ambos seguirán compartiendo plató en el veterano 'Cuarto Milenio' y en 'Horizonte', espacio más centrado en temas de actualidad, aunque del primero sí que se ausentará durante algunas semanas.

La nueva apuesta de Mediaset, en colaboración con Alma Producciones Audiovisual, fue ideada por ambos comunicadores, que recibieron el beneplácito inmediato del consejero delegado del grupo de comunicación, Paolo Vasile. Surgió a partir de la sección 'Next', con Pablo Fuentes, que ya realizaban en 'Horizonte'. «Todo lo que contábamos en esa sección se va a ampliar en 'Futura'. Quiero que la gente aprenda conmigo. A veces no nos damos cuenta de que estamos conviviendo con todas las cosas nuevas que están viniendo», explica la comunicadora.

El espacio aborda las investigaciones más recientes relacionadas con la medicina, la genética, el cerebro, la consciencia y la naturaleza; aplicaciones sorprendentes o las últimas novedades en la industria de la robótica y la ciencia, entre otras temáticas. Siempre con la ayuda de colaboradores expertos en estas materias. «Voy a acercar a la gente la ciencia que vemos en programas temáticos muy concienzudos y que a veces no entendemos », agrega.

Colaboradores

Los periodistas Pablo Fuentes y Nacho Navarro; Ángel Niño Quesada, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Laura Cuesta, profesora de Comunicación y Medios Sociales de la Universidad Camilo José Cela; y Manuel Moreno, creador de TreceBits, integran su equipo de colaboradores.

Además, en su cita semanal, 'Futura' cuenta con dos secciones fijas: 'Noticias Futura', en la que Carmen Porter y Pablo Fuente ofrecen las últimas noticias sobre ciencia, vanguardia y avances tecnológicos; y 'Apps Futura', que da a conocer nuevas, punteras y sorprendentes aplicaciones diseñadas para 'smartphones', tabletas y otros dispositivos móviles que hacen más sencilla la vida de los usuarios.

«Quiero que la gente aprenda conmigo y que se acerque y comprenda la ciencia»

Un nuevo programa que llega, según confiesa, después de haberse ganado el respeto del público y muchos profesionales por el tratamiento que le dio, junto a Iker Jiménez, al coronavirus durante las primeras semanas tras su eclosión en China. «Antes, nosotros éramos los de los ovnis, los fantasmas y los que estábamos con temas un poco raros. A raíz de la pandemia hemos ganado una credibilidad que está haciendo que ahora la gente esté aceptando fenomenal 'Futura'», dice.

A la contra

Cuenta Porter que se les acercan los médicos para agradecerles que les «abrieran los ojos» con el coronavirus. Asegura que se dio cuenta de que iba a «venir una muy gorda» con la pandemia cuando «en China empezaban a pasar cosas muy raras a las que nadie les prestaba atención». Contactaron con hasta con nueve médicos y trasladaron en su programa, a finales de enero de 2020, la gravedad del Covid. «Hicimos lo contrario al resto del mundo. Teníamos esa información y no podíamos guardárnosla», dice.

Pese a que algunos les calificaran de alarmistas y otros les critiquen, a veces, por tratar en algunos programas las pseudociencias, Porter responde que tienen una «mochila muy cargada» ante este tipo de reproches. «Es lo que tiene que ser; si no te critican, tampoco evolucionas. Los comentarios constructivos son buenos porque no te hacen dormirte en los laureles. Por eso llevamos 17 años. No hacemos más que trabajar y probar cosas nuevas», indica la presentadora.

En los inicios de 'Cuarto Milenio' en Cuatro, recuerda las campañas que le hacían pidiendo la cancelación del programa. «Había asociaciones que nos querían quitar por las pseudociencias y tal. Son gente que no ha visto el programa, porque hablamos de todo desde siempre. Hemos metido historia, arqueología y ahora ciencia», añade. «Las críticas las llevo bastante bien, no me afectan. Con los 'haters' ya sé que cuento con ellos», apostilla.

Sobre su vida con Iker Jiménez, con quien lleva más de 25 años, Porter explica que no separan su vida profesional de la personal y que compatibilizar trabajo con matrimonio no les ha afectado. «Lo llevamos muy bien, por eso la gente se asombra. Es el compañero perfecto. No es nuestro trabajo; es nuestra vida», señala. «En casa nos juntamos para comer y cenar. Antes cada uno en su despacho, haciendo sus cosas», dice la comunicadora.

Temas

Televisión

Cuatro