Poca gente me hace más gracia que Berto Romero. 'Nadie sabe nada', su programa de improvisación junto a Andreu Buenafuente, el pódcast más escuchado en ... Spotify, es una buena muestra de su rapidez mental, de su agilidad, con un humor que puede ser al mismo tiempo inteligente y chorra, sofisticado y escatológico.

Romero es un cómico ambicioso que no se ha conformado con formar pareja con Buenafuente. Su serie 'Mira lo que has hecho' bebía de su experiencia como padre de familia numerosa. Su creador no se reservaba los mejores gags ni las frases ingeniosas. No daba lecciones ni juzgaba y el espectador que participaba de ella podía disfrutar del tono melancólico y pelín amargo que desprendía.

Ahora, Berto Romero da un paso más allá con 'El otro lado', su nueva serie para Movistar Plus+, presentada en el Festival de San Sebastián. El riesgo es mayor que en 'Mira lo que has hecho', porque entremezcla dos géneros, el terror y la comedia, que no siempre han casado en la justa proporción. Su protagonista es un periodista de fenómenos paranormales definitivamente fuera de su tiempo. Un pobre hombre que pese a tratar sobre patochadas posee una ética en su trabajo, a diferencia de los actuales fabricantes de 'fake news'. Su sombra es el fantasma de su mentor, una suerte de Jiménez del Oso anclado en la incorrección política de los 80, interpretado con brillantez por Andreu Buenafuente, que por algo también es el 'tutor' del humorista en la vida real.

Poltergeist en un piso colmena del extrarradio de Barcelona, comunicadores estrella del misterio con el carisma de Nacho Vigalondo y tronchantes sesiones de ayahuasca tienen cabida en una disfrutable serie de autor, todavía sin fecha de estreno.