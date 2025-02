'Generación porno' habla claro

De niño, a mis amigos les gustaba venir a casa. Mi padre leía Interviú y ellos corrían a buscar las páginas de desnudos. Pertenezco a ... una generación que se colaba en el cine cuando las películas para mayores de 18 años ofrecían la promesa de escenas de sexo. Y cuya adolescencia, lo confieso, incluyó excursiones al videoclub para alquilar cintas X. El porno al alcance de todos en internet me llegó muy tarde y ahora es una amenaza con forma de cuenta atrás: ¿a qué edad empezará mi hijo a consumirlo? ¿A los doce años, a los diez, a los nueve?

La serie documental 'Generación Porno', disponible en Euskal Telebista y TV3, apuesta por hablar claro. Junta a chavales y chavalas adolescentes de Euskadi, Cataluña y Madrid con sus desconcertados padres para abrirles los ojos a unos y otros. Nada mejor que una pareja de actores porno se sincere ante ellos. Todo es mentira, el tiempo que duran practicando sexo ante la cámara, la intensidad de su deseo y la violencia que se ha impuesto en el género. No, no eres eyaculador precoz. No, a tu chica no le gusta que la abofetees y la escupas, como hace Nacho Vidal en la ficción.

El porno que tienen disponible a un clic de su móvil es su única educación sexual. La cultura de la violación condiciona su relación con las mujeres. Adictos al sexo, portadores del VIH y expertos en ciberseguridad plantean cuestiones que ponen los pelos de punta. ¿Por qué es gratis el porno? Porque el producto eres tú. ¿Por qué no hay ningún tipo de control para que no puedan acceder menores? Para que se inicien, en España, a partir de los nueve años y desde el móvil que les han regalado sus inconscientes padres. En definitiva, 'Generación porno' es un programa de servicio público que debe verse en familia.