«Los niños aprenden en 'La voz kids' cosas valiosas para su vida»

'La voz kids' vuelve a subir el telón. El 'talent show' de Antena 3 regresa hoy (22:00 horas) con novedades y otras caras, pero con el objetivo de buscar nuevos talentos. Lola Índigo se estrena como 'coach' en el formato musical, al que también se suma de nuevo Melendi, mientras que David Bisbal y Rosario Flores repiten un curso más intentando conseguir las mejores voces de niños para sus equipos.

El formato es como «juego» para los más pequeños, según reveló su presentadora Eva González, que también les hace descubrir que se quieran dedicar a la música. «Los 'kids' llegan sin saber nada prácticamente. Se ponen en manos de los 'coaches' y es alucinante cómo van evolucionando en poquísimas semanas. Es algo que me sigue sorprendiendo y emocionando. Se me olvida que son niños», contó la andaluza, quien pone el foco en que la versión infantil de 'La voz' es «una gran escuela». «Los niños también tienen esa cosa que perdemos los adultos, que es la inocencia, las ganas de divertirse y el no tener ideas preconcebidas», añadió.

En este contexto, Melendi mostró su admiración por la «valentía tremenda» que tienen los niños para presentarse a un concurso tan grande como 'La voz'. «A veces nos acostumbramos a las cosas y no nos damos cuenta de que son niños que toman la decisión de meterse en un programa en el que no solo es cantar bien», recordó el cantante, quien señaló que los concursantes se tienen que enfrentar también a muchas decisiones que quizás otros adultos no las llegan ni a afrontar.

«Y ellos (los niños) tienen que decidir conocerse o no, si quieren superarse», insistió el asturiano, que bromeó sobre su veteranía en este espacio desde la primera edición. «Creo que tenemos que renovar un poco el fondo del armario porque los 'coaches' ya olemos», comentó entre risas. «De aquí no nos saca nadie», le respondió Rosario Flores, al reconocer además la suerte que tiene por «hacer un programa maravilloso donde estás con niños pequeños que son los que te dan la vida» gracias a su ilusión y sus ganas por vivir la música.

La artista también compartió con su compañero la admiración para unos concursantes que tienen «el coraje» de acudir a un programa a cantar delante de sus artistas favoritos: «Eso es muy complicado». Rosario se mostró sorprendida por el talento que sigue pasando por el escenario de Antena 3: «Yo digo, ¿pero todavía sigue habiendo niños que cantan? Pues sí, siguen viniendo niños maravillosos que cantan como los ángeles», reconoció.

Buena gente

David Bisbal agradeció a 'La voz kids' que sigan contando con él después de tantas ediciones. «Ha habido años en los que hemos tenido giras, pero estaremos eternamente agradecidos a que queráis seguir contando con nosotros, porque es un privilegio estar en primera fila del escenario e intentar ver un poco a esos artistas que nos van a representar en el futuro», confesó. El almeriense tuvo palabras también para Lola Índigo, la novata de la edición. «De nueva no tiene un pelo. Pone su coherencia musical, tiene mucha experiencia y le da cariño a los niños. Me lo he pasado muy bien con ella», admitió.

La que fuera participante de 'Operación triunfo' en 2017 ya estuvo antes en el programa como asesora, pero tras haber estudiado y realizar sus prácticas en el programa, según bromeó, ahora ascendió como 'coach'. «Estoy feliz. Aparte de que son artistas que admiro, son buena gente», comentó sobre sus compañeros.

Lola Índigo aprovechó para dirigirse a los padres con prejuicios sobre la televisión. «Habrá padres que se preocupen porque la tele es un escaparate muy grande, pero me ha encantado descubrir que 'La voz kids' es una escuela en la que tienen medios que son carísimos en la calle», dijo. «A los niños se les quiere muchísimo y van a aprender cosas que son valiosas para su vida, además de para su formación», agregó.

La nueva edición de 'La voz kids' trae consigo una importante novedad. En las audiciones a ciegas, los 'coaches' escucharán a los concursantes en un 'casting' que ha recorrido diferentes ciudades. Cada uno seleccionará a 16 aspirantes para formar su equipo y pasar a la siguiente fase. Sin embargo, ahora tendrán a su disposición los 'súper bloqueos', como en la versión de adultos, y podrán dar la vuelta al sillón de uno de sus compañeros que ya ha pulsado el botón durante el proceso de elección, lo que provocará una gran guerra entre ellos.