Regresa a la televisión con la ilusión que perdió en un momento de su vida tras el robo que implicó a su sobrino Antonio Tejado. La cantante María del Monte (Sevilla, 62 años) forma parte del jurado de 'La bien cantá', el concurso de copla que emite La 1 de TVE (salta a la noche de los sábados a las 22:00 horas), donde comparte mesa de valoración con Rayden y Lucas Vidal.

-¿Ha costado convencerle para regresar a televisión?

-En el momento en el que me lo propusieron no me lo pensé. Creo en la música, en este caso en la copla, porque forma parte de nuestra cultura, nuestras vivencias, de nuestros recuerdos y, en muchas ocasiones, de nuestro presente. La música tiene que tener su espacio, la copla también. No se trata de que esto vaya a desplazar a nadie, pero que tampoco nos desplacen nuestras cosas.

-¿Le sorprende que haya pasado tanto tiempo para volver a ver la copla en el 'prime time' de TVE?

-No sé, yo creo que todo tiene su momento. Ha habido que dejar olas de otras cosas, pero las mareas van y vienen.

-Usted empezó en un formato similar en TVE que se llamaba 'Gente Joven'. ¿Le ha recordado a esa época de su vida?

-Todavía conservo el Pirulí que me dieron de premio junto al dinero metálico. Recuerdo que aquellos momentos los viví con tensión. Basta que tú tengas que competir para que ya haya un ingrediente de más nerviosismo. A los concursantes de 'La bien cantá' les aconsejaría que intenten dominar los nervios, porque nervios tenemos todos. Pero la ventaja está en saberlos dominar.

-¿Tiene alguna copla que le lleve a su infancia?

-Todas, porque mi madre era muy coplera, le encantaba cantar y fíjate que dos días antes de fallecer me estuvo cantando 'La Zarzamora'. Es una copla que todavía escucho y me da un pellizquito, pero de satisfacción.

-¿En qué momento personal le pilla este nuevo proyecto en televisión?

-Avanzando, que creo que es importantísimo. Y recuperándome a mí, que era más importante todavía. Y estoy en ello. Me encuentro satisfecha y contenta. Las cosas vuelven a hacerme ilusión.

-¿Sigue con terapia?

-Sigo estando en muy buenas manos y con buenos profesionales. Y creo que no hay que escatimar en eso nunca y desde aquí lo aconsejo. Todo ese compendio de cositas te ayuda a seguir hacia adelante, que es de lo que se trata, para coger impulso.

-Estará deseando que llegue el momento judicial, ¿no?

-Sabéis que yo no hablo de eso. Lo único que quiero es que todo termine, porque será una manera de echar la llave y ya está, pero mientras tanto disfruto de lo más maravilloso que tenemos, que es la vida. Tenemos que exprimirla como a los limones, vivir y hacer felices a todos los que podamos y tengamos cerca.

-¿La música le ha ayudado?

-La música y el trabajo siempre son una terapia maravillosa. Para mí lo ha sido siempre, sin duda. En los momentos donde lo hemos pasado mal, la música ha sido un denominador común de unión entre las personas. La gente se refugió en la música con la pandemia y pensé que quizás empezaban a descubrir su grandiosidad.

-¿De dónde saca esa positividad?

-Cuando tú vives problemas que no han tenido solución, todos los demás te parecen pequeños. Hay que tomar conciencia. Todo tiene una parte buena y hay que tirar por ese camino en vez de por el otro.

«No hay que posicionarse»

-Se ha hecho un hueco, no solo en la música, también en la tele.

-Las cosas a mi vida han llegado por casualidad. Y si me seducen, digo que sí. Me llamó Carlo Boserman (productor de Euro TV Producciones) y confió en mí desde el primer momento.

-Ha tenido a Broncano de telonero en la noche del martes.

-Es un programa que está bien, trae otro aire que es divertido y desenfadado. Sin pretensiones, quizás. Si me hace sus dos preguntas, la del dinero y el sexo, no sé lo que haré.

-¿Broncano o Motos?

-Es que no hay que posicionarse. Habrá días que te guste más una cosa u otra, como la comida. No te posicionas con un plato único.