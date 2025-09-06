HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?
Los colaboradores de ´Sálvame´, durante el último programa en Telecinco Luis Miguel González

Rupturas en la tele

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco. En algún momento habría que analizar qué clase de ... relaciones se gestan en esa cadena para que las salidas sean tan traumáticas. Presentadores y colaboradores de otros canales han dado el salto a emisoras diferentes sin que se generen conflictos. Se me ocurren los casos de Roberto Leal, Eva González o Cristina Villanueva sin ir más lejos. Pero las salidas de Mediaset siempre son agitadas y colean en el tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

