Las celebridades hacen de todo en la tele menos lo que saben hacer. Es decir, los cantantes no acuden a cantar, ni los actores a actuar, ni los escritores a contar historias. Se les convoca para que resuelvan desafíos, cocinen o superen pruebas de ingenio ... y habilidad. El miércoles estaba Pepe Viyuela adivinando frases de Rajoy en el nuevo concurso de Ana Pastor -que ha dado un salto al entretenimiento que algunos no vimos venir-. El jueves las Azúcar Moreno cocinaron postres en TVE. El viernes Chenoa partió un coche por la mitad en Antena 3. Y esta noche comprobaremos en Telecinco las dotes para el baile de los futbolistas José Manuel Pinto y Miguel Torres.

Ponga un famoso en su cadena es el lema con el que parece que ha comenzado el año de la televisión en España a juzgar por las propuestas que se han estrenado en los últimos días y que copan las programaciones. Hay poco interés en conocer los últimos trabajos de Sole Giménez, Mala Rodríguez o Mónica Cruz, pero sí de comprobar sus habilidades en actividades para las que no están preparados o que no tienen mucho que ver con sus carreras. El mundo al revés. Algunos rostros populares, todo hay que decirlo, se han hecho expertos en esto. Es el caso de Adrián Lastra, por ejemplo, al que conocimos en series como 'Velvet' y en películas como 'Primos', pero que ahora dedica más tiempo a los 'talent shows'. Ganó hace un par de años la edición americana de 'Mira quién baila' y esta temporada competirá tanto en 'Bailando con las estrellas' como en 'El desafío'. Si la montaña no va a Mahoma por lo que sucede en los teatros, auditorios, librerías o cines Mahoma tendrá que ir a la Montaña y adaptarse a sus necesidades. Así están las cosas.