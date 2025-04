J. Moreno Miércoles, 9 de octubre 2024, 00:14 Comenta Compartir

Son seis años ya desde que Eva González (Mariena de Alcor, Sevilla, 43 años) saltara de las cocinas de 'MasterChef' a Antena 3 para ponerse al frente de 'La voz', el 'talent musical' por excelencia de la televisión, que emite este viernes (22:00 horas) una nueva gala. Repiten los cantantes Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú como 'coaches'. «Son muchos años de amistad con ellos. Somos personas y a todos nos gusta saber cómo está el hijo de uno, la madre o qué cocinó ayer», cuenta la comunicadora andaluza.

–Es ya una veterana con 'La voz'.

–¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que soy muy vieja ya? (risas). No, la verdad es que estoy muy feliz, porque hacer 'La voz' seis años ya significa que el público nos sigue queriendo y que las cosas van bien. Este programa es el sueño de cualquier presentador y tuve la suerte de ser yo la elegida. Me toca prepararme mucho y trabajar para estar a la altura de un Ferrari, que es lo que es este programa.

–¿Se siente afortunada?

–Es verdad que la televisión te puede quitar de un día para otro. Incluso nos puede pasar a nosotros mañana. De eso no estamos exentos nadie. Pero 'La voz' te da cierta seguridad porque ya lleva tantas ediciones y seguimos siendo líderes. Y eso, pues claro que te da seguridad, pero no hay que confiarse. En la tele nunca se sabe: de repente un día estás arriba y otro, abajo.

–Una de las novedades de la nueva edición es el 'superpoder' de Malú para cortar el sonido de los micrófonos de sus compañeros. ¿A usted también le ha entrado ganas de hacer lo mismo?

–A todos (risas). Sobre todo en directo, porque ellos no tienen el manejo del tiempo ni llevan pinganillo, pero yo sí y tengo que estar muy pendiente de que las cosas entren para que nos quepa todo en el programa. Soy muy radical con el tiempo y a veces sí que se me antoja cortarles el micro. Son ya muchos años trabajando con los 'coaches' y ya saben por mi pregunta o por la cara que pongo lo que pienso. Son muchos años de amistad, de estar grabando juntos. Ellos son cantantes, yo la presentadora, pero somos personas y a todos nos gusta saber cómo está el hijo de uno, la madre o qué cocinó ayer.

–¿Qué parte del programa disfruta más?

–No sé qué decirte. Nosotros tenemos el gran privilegio, tanto el espectador como yo, de conocer un poco la vida personal del artista que se va a subir al escenario en ese momento, pero ellos no tienen ni idea. Entonces muchas veces yo sí que lo paso mal porque sé los sueños que trae esa persona, sé cómo los familiares lo están viviendo. Noto esos nervios acumulados para buscar la oportunidad que les catapulte a cumplir el sueño de su vida y eso, un familiar lo vive con mucha intensidad. Pero también hay muchísimos momentos de alegría y graciosos.

–¿Qué canciones suenan más en su 'playlist'? ¿De Malú, Orozco o Fonsi?

–No me hagas eso, que me meto en un berenjenal (risas). Tengo de todos, porque además a mí me gusta mucho la música en español. Me gusta el pop, el flamenco… Todos tienen sus toquecitos. Luego sí que es verdad que como llevo mucho tiempo con ellos vivo los procesos de cuando sacan disco. Yo también vivo los nervios cuando me enseñan una canción inédita y me preguntan qué me parece.

Su verdadera vocación

–¿Cómo vive 'La voz' desde su casa? ¿Hace algún plan?

–Depende, según cuándo sea la emisión, a veces no me da tiempo porque acuesto al niño o me pilla fuera. A lo mejor no veo el arranque, pero me engancho luego. Normalmente veo sola 'La voz', no hago plan.

–¿Su hijo ve el programa?

–No lo ve mucho porque empieza tarde. Cuando empieza 'La voz' normalmente ya está durmiendo, pero a lo mejor ve la reposición que pone Antena 3 el sábado o domingo por la mañana. Pero no creas que se emociona mucho. A él lo que le gusta de verdad es cuando algún amiguito suyo le dice que le gusta 'La voz'. Mi hijo presume de que ha ido al plató y se ha sentado en el sillón. A él le gusta alardear de eso. Es muy pequeño todavía, tiene seis añitos y tampoco entiende muy bien la mecánica del programa.

–Se van a cumplir veinte años de su estreno en televisión, ¿se imaginaba llegar hasta dónde está?

–Mi meta no era ser presentadora. Cuando me dieron la primera oportunidad, que se me dio aquí en esta casa, en Antena 3, era reportera en la calle en un programa que se llamaba 'UHF', que presentaban Nuria Roca y Florentino Fernández. Y estábamos Miki Nadal, Arturo Valls, Goyo Jiménez… Para mí aquello fue todo, pero nunca tuve el sueño de presentar un programa. Me he ido dejando llevar. Creo siempre en lo que no quiero, pero con trabajo, dedicación, esfuerzo y agradecimiento a las oportunidades que se me han ido dando. Agradezco que me dieran aquella oportunidad, porque descubrí mi verdadera vocación, que es disfrutar comunicando, entreteniendo, metiéndome en las casas de la gente y sentándome con ellos un ratito en el sofá por la noche.