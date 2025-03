Ana Rosa, a las tardes de Telecinco: «Me lo ha pedido la cadena»

Iker Cortés Madrid Lunes, 8 de mayo 2023, 12:48 | Actualizado 17:37h. Comenta Compartir

Mediaset acaba de confirmarlo: 'Sálvame' y 'Deluxe' concluirán sus emisiones en junio y, a partir de septiembre, Ana Rosa Quintana se ocupará de las tardes de Telecinco con un nuevo programa diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento, y que estará producido por Mediaset España en colaboración con Unicorn Content, la productora que preside la reina de las mañanas, al frente de 'El programa de Ana Rosa' desde hace dieciocho años.

Tras la escueta nota de prensa lanzada por Mediaset a mediodía, Ana Rosa Quintana corroboraba en su programa la información. «A partir de septiembre, haré mudanza a las tardes», indicaba. Eso sí, seguidamente hacía hincapié en que no iba a dejar las mañanas del todo. «No os hagáis ilusiones», decía divertida. «Hasta las elecciones estaré fundamentalmente en la parte política. Dios reparta suerte», confiaba a su audiencia. «Me lo ha pedido la cadena... Dieciocho años de apoyo, éxito y tranquilidad. Mi cadena me pide algo y lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado», concluía.

Minutos antes, la nota de prensa lanzada por Mediaset confirmaba la noticia conocida el viernes a última hora de la tarde. La información lanzada a las puertas del fin de semana apuntaba a que Mediaset ya había puesto fecha a la última emisión del espacio de La Fábrica de la Tele, el próximo viernes 16 de junio. Fuentes cercanas a la productora aseguraban entonces que ni el equipo ni la plantilla de La Fábrica de la Tele sabían que Mediaset había decidido cancelar 'Sálvame' y 'Deluxe'. En el comunicado, el grupo de comunicación explica que «tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante catorce años de emisiones ininterrumpidas, 'Sálvame' se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla».

Además, Mediaset ha confirmado también que durante los meses de verano, Telecinco emitirá en su franja de tarde de lunes a viernes un formato que prepara en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y que presentará Sandra Barneda, con el título de 'Así es la vida'.

La respuesta de 'Sálvame'

Precisamente, la introducción de la edición limón de 'Sálvame' de este lunes, la primera desde la confirmación de la noticia, arrancaba con un guiño al programa que lo sustituirá durante el verano. Con el centro del plató dominado por varios pupitres en los que podíamos ver a presentadoras y colaboradoras como María Patiño, Adela González, Belén Estaban o Lydia Lozano, daba las buenas tardes Jesús Ripoll, asesor laboral y experto en motivación de equipos. «Buenas tardes, ya sabéis que esto se acaba, pero no os preocupéis que estoy aquí para ayudaros. Llevais catorce años aquí, fuera del mercado laboral. Estoy seguro de que tenéis un curriculum vintage», decía provocando las risas del público. «Pero no os agobieis porque os voy a dar las pistas para triunfar en una entrevista laboral y para que realiceis un buen curriculum. A la vuelta os doy todas las claves para que otros programas y cadenas se peleen y quieran contar con vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque así es la vida».

En efecto, el programa 3.605 de 'Sálvame' volvió a apelar al buen humor y a su sorprendente capacidad para crear relato a partir de las experiencias y vivencias de sus presentadores y colaboradores. En este caso, se trataba de que cada uno de ellos contara al experto cuáles cree que son sus puntos fuertes de cara a futuros proyectos. Como maestras de ceremonias estaban Adela González y María Patiño. «No es una tarde más es una tarde muy especial porque, ya lo saben ustedes, esto se acaba y hay que aceptarlo. Vamos a hacer un currículum porque tenemos que buscar trabajo, pero quiero decir algo importante porque el curriculum de todos nosotros es gracias a ustedes y solo por eso le vamos a dar todo lo que tenemos y más», decía Patiño arrancando los aplausos del respetable.

Y empezaba a enumerar hitos: «Somos cantantes, modelos, drag-queens... Polifacéticos». La Esteban incluso se anunciaba ya como «artista», antes de ponerse más seria y decir que «el programa de mi vida es 'Sálvame'». Tras un divertido vídeo que resumía el incierto futuro que se abre ahora, Ripoll les explicaba un punto a favor de su despido. «Tenéis una gran suerte y es que muchos directivos ocultan cuando se les despide y no se lo cuentan a nadie y el mundo no se entera, así que no les pueden ofrecer oportunidades. Vosotros tenéis que aprovechar a vuestros seguidores».

Con este movimiento, el grupo de comunicación culmina la remodelación de la cadena que comenzó tras la salida de Paolo Vasile y la llegada de Alessandro Salem como consejero delegado de Mediaset. El primer indicio al respecto llegó en febrero de este mismo año cuando se prohibió a la cadena hablar de varios personajes que hasta el momento habían dado mucho juego en sus programas. La lista de celebridades vetadas incluía nombres como los de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Fidel Albiac, Olga Moreno, Rocío Flores, Marta Riesco, Kiko Rivera o Bárbara Rey.

Después llegó la actualización del código ético por el que se rigen todos los trabajadores de la compañía. Con el nuevo texto el grupo buscaba que la política solo tuviera hueco en los espacios de actualidad o los informativos de la cadena y prohibía «emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa». De esta forma, limitaba que Jorge Javier Vázquez repitiera momentos como el «este programa es de rojos y maricones», frase espetada tras un acalorado enfrentamiento con el periodista Antonio Montero durante una de las entregas que condujo durante el confinamiento, o el de «el discurso de Vox aquí no», que le lanzó a Belén Esteban, muy crítica entonces con la gestión del Gobierno en torno al coronavirus. Sin embargo, sí permitía que Ana Rosa expresara su opinión durante la franja de su programa dedicada a la tertulia política.

Todo esto, en medio de la conocida como 'Operación Deluxe', que también salpicó a 'Sálvame', y en la que se habría impulsado un supuesto espionaje ilegal a más de 140 famosos para obtener informaciones con las que nutrir su escaleta.