Mediaset pone fin a 'Sálvame'

Iker Cortés Madrid Viernes, 5 de mayo 2023 | Actualizado 08/05/2023 13:01h.

Mediaset ha decidido poner fin a 'Sálvame', el programa que conduce Jorge Javier Vázquez desde 2009. El buque insignia de Telecinco, un espacio producido por La Fábrica de la Tele que cambió no solo la forma de tratar los temas del corazón sino que alumbró una nueva manera de hacer televisión, más barata pero también mucho menos encorsetada y más imaginativa, bajará la persiana el próximo viernes 16 de junio, después de cumplir catorce años en antena. Fuentes cercanas a la productora aseguran que ni el equipo ni la plantilla de La Fábrica de la Tele sabían que Mediaset había decidido cancelar 'Sálvame'.

Con este movimiento, avanzado por el diario El Mundo, el grupo de comunicación culminará la remodelación de la cadena que comenzó tras la salida de Paolo Vasile y la llegada de Alessandro Salem como consejero delegado de Mediaset. El primer indicio al respecto llegó en febrero de este mismo año cuando se prohibió a la cadena hablar de varios personajes que hasta el momento habían dado mucho juego en sus programas. La lista de celebridades vetadas incluía nombres como los de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Fidel Albiac, Olga Moreno, Rocío Flores, Marta Riesco, Kiko Rivera o Bárbara Rey.

Después llegó la actualización del código ético por el que se rigen todos los trabajadores de la compañía. Con el nuevo texto el grupo buscaba que la política solo tuviera hueco en los espacios de actualidad o los informativos de la cadena y prohibía «emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa». De esta forma, limitaba que Jorge Javier Vázquez repitiera momentos como el «este programa es de rojos y maricones», frase espetada tras un acalorado enfrentamiento con el periodista Antonio Montero durante una de las entregas que condujo durante el confinamiento, o el de «el discurso de Vox aquí no», que le lanzó a Belén Esteban, muy crítica entonces con la gestión del Gobierno en torno al coronavirus. Sin embargo, sí permitía que Ana Rosa expresara su opinión durante la franja de su programa dedicada a la tertulia política.

Todo esto, en medio de la conocida como 'Operación Deluxe', que también salpicó a 'Sálvame', y en la que se habría impulsado un supuesto espionaje ilegal a más de 140 famosos para obtener informaciones con las que nutrir su escaleta.

Ana Rosa, la gran beneficiada

Y precisamente en Ana Rosa Quintana parece estar la clave de la remodelación. Según la información conocida esta tarde, a partir de septiembre será Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, líder indiscutible de las mañanas con una audiencia media de más de un 18%, quien se ocupe de las tardes de Telecinco. De hecho, será la propia periodista la que lleve las sobremesas. Según esta información, Ana Rosa seguiría dirigiendo el debate político de las mañanas, al menos hasta las próximas elecciones generales, pero después cedería el testigo de la mañana a Joaquín Prat, su copresentador hasta el momento y conductor también de 'Ya es mediodía'.

Todo indica que Mediaset busca reconstruir la imagen de Telecinco en torno a la figura de Ana Rosa Quintana y su productora, en detrimento de La Fábrica de la Tele, responsable de espacios como 'Socialité' o 'Todo es mentira'. Y eso que el grupo de comunicación participa en ambas en un 33%. En este sentido, la información apunta a que Salem quiere «una televisión familiar, respetuosa y amable».

Contrato hasta 2025

El presentador, que debutó en Mediaset con 'Aquí hay tomate', lleva más de dos décadas en la cadena de Fuencarral donde ha conducido programas como 'En el nombre de Rocío', 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', que en estos momentos conduce. Precisamente, en una entrevista reciente en TVE, Vázquez, que en la actualidad presenta también un podcast titulado 'Los burros de Fortunato', hablaba sobre su futuro en la cadena: «Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Llega un equipo directivo y entiendo qué querrá hacer con la gente que está trabajando o con los muñecos que salimos en televisión lo que quiera».

La decisión llega después de una caída importante en la popularidad del programa. En 2009, cuando el espacio se estrenó en un plató minúsculo y con un presupuesto muy bajo, el programa registró una cuota media de pantalla del 16,1% y se convirtió en el formato más visto de las tardes. Unos números que no dejaron de crecer hasta rozar los dos millones de espectadores en 2011. Durante más de una década, 'Sálvame' no bajó de aquel 16,1% con el que se había coronado. Y no solo eso. Casi toda la programación de Telecinco y Cuatro pivotaban en torno a este programa, que a su vez se veía retroalimentado por las peripecias de 'Supervivientes', 'Mujeres y hombres y viceversa', 'La isla de las tentaciones', 'Gran Hermano' y otros muchos espacios. Su éxito era tal que Antena 3 estuvo años intentando copiar la fórmula, sin dar con la clave. Programas aparentemente tan alejados como 'Al rojo vivo', 'El chiringuito de jugones' o el ya extinto 'La sexta noche' aprovechaban buena parte de sus fundamentos estilísticos. Sin embargo, en 2022, el formato comenzó a agotarse y el programa perdió tres puntos respecto al año anterior, hasta el 13,2%. Seguía liderando su franja horaria pero ya no era esa máquina de de hacer audiencia y de crear historias y personajes que luego nutrían al resto de la parrilla.