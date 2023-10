Mayka Navarro: «Ceuta es un laboratorio de convivencia ejemplar»

A Mayka Navarro (Badalona, 1968) es difícil perderle la pista. La periodista lleva años compaginando sus textos como especialista en sucesos para 'La vanguardia' con una labor de reportera todo terreno que día sí, día también, contribuye a trasladar a espacios como 'El programa de Ana Rosa' o 'Ya es mediodía' allá donde esté la noticia. A todo ello, la catalana ha sumado esta temporada un nuevo proyecto, la elaboración de reportajes para 'En el punto de mira', de Cuatro. Navarro regresa este viernes con un documental acerca de la crisis migratoria en Ceuta, cuya emisión coincide con el cambio de postura del Gobierno en torno al Sáhara.

-¿Cómo ha sido entrar a formar parte del equipo de 'En el punto de mira'? ¿Cuál ha sido el mayor reto?

-El mayor reto ha sido prácticamente todo porque estaba acostumbrada al formato del directo y es la primera vez que me enfrentaba a algo así, con esa producción previa, grabar... Un formato más complejo, donde hay toda una historia. Lo más complicado ha sido ponerme en ese registro, pensar que no era actualidad pura, sino que tenía que hacer algo más trabajado y reflexionado.

-¿Cómo la han recibido los compañeros? ¿Qué consejos le han dado?

-Pues la verdad es que muy bien (ríe). Yo conocía a muchos de los redactores porque 'En el punto de mira' pertenece a Unicorn, que es la productora de Ana Rosa. Pero es verdad que he descubierto lo que es trabajar con un responsable de contenidos, una productora que acompaña, un cámara las 24 horas grabando. Mi guía y del que he aprendido muchísimo ha sido Carlos Valdés, que es un tipo que ya había estado trabajando muchos años en 'Equipo de investigación' y que tiene un recorrido en televisión muy importante. Y lo que me decía es que tenía que ser yo.

-Opta por tratar la crisis migratoria en Ceuta. ¿Por qué?

-A cada uno de los periodistas nos preguntaron qué temas nos gustaría hacer. Yo propuse tres y entre ellos Ceuta porque me tocó estar allí para 'El programa de Ana Rosa' y 'La vanguardia', con la gran entrada de inmigrantes. Descubrí que no tenía ni idea de lo que era aquello y me di de bruces con una realidad absolutamente desconocida e interpreté que gran parte de la península no tiene ni idea de lo que pasa en ese pequeño territorio de España, en el norte de África. Y me quedé con ganas de más. Estuvimos una semana, pero el problema sigue ahí, así que merecía la pena volver, grabar y enseñar lo que representa esa ciudad y cuán abandonada está por parte de la Administración. Creo que si el resto de España supiera lo que significa esa ciudad, la mimaría, porque es un laboratorio de convivencia ejemplar donde musulmanes, cristianos, hebreos, hindúes y ateos conviven con total normalidad y el secreto es el conocimiento y el respeto de unos a otros. En todo este tiempo, no ha habido ningún conflicto racista, solo comprensión y empatía.

-¿Qué ha sido lo más complicado del reportaje?

-Cuando fuimos a grabar, no había una tensión informativa tan alta como unas semanas atrás, cuando entraron los inmigrantes, pero la ciudad vivía y vive las consecuencias. Es una población de apenas 70.000 habitantes, de la que pasan a formar parte otras 3.000 personas más de pronto y todo en un espacio muy limitado y, claro, se nota mucho más que en una ciudad grande. Compaginar el contar esa nueva realidad con lo que también queríamos mostrar que era esa Ceuta desconocida, en la que no se pone tanta atención, ese día a día del ceutí, esa convivencia de esas cuatro culturas... Además, grabar en pandemia una crisis migratoria donde tienes que dar voz y estar cerca de la gente no ha sido nada fácil.

-¿Qué debilidades se ha visto?

-A mí al principio lo que más me costaba es lo de repetir. En directo yo no repito nada y lo que se cuenta es lo que queda, pero aquí algunas secuencias había que repetirlas, para tener los diferentes tiros de cámara a la hora de montar, y al principio me costaba. Pero después había situaciones en las que era imposible repetir: una de las semanas que estuvimos grabando aparecieron tres cadáveres en la playa y ahí hay que llegar al sitio corriendo, grabar, intentar entender, hablar con el Guardia civil, la actuación del forense... En esas situaciones la inmediatez lo dominaba todo.

-Cada reportaje, tiene el sello propio del periodista que lo elabora, pero ¿reciben algún tipo de indicación para que haya cierta uniformidad entre todos ellos?

-Cada uno de los periodistas que nos hemos incorporado al proyecto impone su sello, locutamos, y el que vea este viernes el de Ceuta sabrá que es mío y me identificará por cómo cuento las cosas, que es como lo hago por las mañanas con Ana Rosa. Pero luego está el sello de 'En el punto de mira', que es ese picado informativo que te hace entrar en esa vorágine de saber, saber y saber y descubrir cosas que no conocías. Hemos conseguido presentar al espectador una Ceuta desconocida, con muchos datos que no se hacen pesados y que vas descubriendo con ese día a día.

-Les han puesto a competir con 'Equipo de investigación'. ¿Le preocupan las audiencias?

-A mí lo que me preocupa, como todo lo que hago en la vida, es que al que me vea le haya gustado. Lo que me preocupa es que la gente de Ceuta se identifique con lo que contamos, reconozca su Ceuta, y a los que no han estado les surja interés por conocerlo. Es lo único que me preocupa. De audiencias no tengo ni idea y visto lo visto, como afectan al personal, mejor (ríe).