Maribáñez, la vida misma a través de un humilde equipo de fútbol

Cambiar el rumbo de un humilde equipo de fútbol sevillano que deambula por la Tercera Andaluza y, por extensión, la vida de un pueblo de poco más de 1.000 habitantes perteneciente a la pedanía de Los Palacios y Villafranca. Así es 'Maribáñez. El peor equipo del mundo', el 'docureality' de Cuatro en el que el tertuliano televisivo Cristóbal Soria, exdelegado de campo del Sevilla, se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera deportiva: transformar el Atlético Maribáñez y a sus figuras en un club profesional al que teman sus competidores. Con un tono desenfadado, la apuesta del segundo canal de Mediaset, que emite este miércoles su cuarta entrega (22:50 horas) también se fija en los hombres y mujeres anónimos que mantienen viva la España rural y cuya convivencia regala grandes momentos para los espectadores.

Porque 'Maribáñez', según incide su director, Nacho Medina, no es un programa de fútbol al uso. El formato, que produce el grupo de comunicación en colaboración con la productora Señor Mono, traspasa lo puramente deportivo para adentrarse en historias humanas. «La línea troncal es el fútbol. Cristóbal supone una revolución para todo el pueblo y transformar un equipo que estaba abandonado», apunta. «Pero este proyecto también va para los jugadores, que tienen que entrenar físicamente, o las mujeres», añade. Unas historias entremezcladas con humor y emoción que, en definitiva, protagonizan 'Chinchi', 'Little Chicken', 'Will', 'El Orejas', Juan, 'el míster'. y la mascota 'Calcetines', un burro que acompañará a los futbolistas en sus mejores y peores momentos.

La idea del programa surgió desde la productora. Decidieron buscar a un equipo «que esté en las últimas» en un pueblo de España y al que intentar ayudar para conseguir mejorarlo. Entonces, Medina contactó con el propio Cristóbal Soria, gran conocedor de la situación futbolística de Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla. «Nos presentó Maribáñez, una pedanía sevillana cuyo equipo es de los pocos del país que juegan en tierra todavía y tiene una mascota como burro», explica el director. El también colaborador de la tertulia 'El chiringuito de jugones' se puso manos a las obras para redirigir el destino de un humilde conjunto demasiado acostumbrado a la derrota.

«Te encuentras con gente que no pisó la televisión nunca, que es absolutamente natural delante de la cámara»

«No sé si este programa es a lo mejor el inicio de una marca para conocer historias interesantes de España»

Sin embargo, la situación que encontró nada más llegar al pueblo no es la más favorable y hay una ardua labor por delante: algún que otro jugador llega a los partidos casi directo desde la discoteca, el portero se presenta tarde a un choque a bordo de su tractor procedente de las tierras que acaba de labrar.. Las primeras decisiones de Soria, por tanto, se centraron en mejorar la calidad de la plantilla, modernizar las instalaciones en las que juega el equipo, pero también involucrar a todo el pueblo para arropar al Maribáñez en su camino hacia nuevos rumbos.

En este sentido, Medina asegura que el pueblo no puso «ninguna exigencia ni problema» al programa. Todo lo contrario. «En el estreno del primer capítulo en la plaza acabaron todos llorando. Es un retrato de película; un vocablo de verdad constantemente», defiende. «En Maribáñez te encuentras con gente virgen, que no pisó la televisión, y absolutamente natural, que se pone delante de una cámara y no deja de comportarse a como lo hace habitualmente. Es una maravilla grabar con personas así», reivindica el director del formato. Especialmente destaca el papel de las mujeres, «parte importante» en este programa.

Futuro de la pedanía

Un paso de un programa de televisión que, sin duda, dejará huella en el porvenir más inmediato del pueblo. «El futuro de la pedanía es que tendrán un equipo de fútbol más profesionalizado, que se dedicará a entrenar, luchar y pelear por sus sueños», agrega Medina, que espera también que la serie documental impulse el turismo de un pueblo que, según describe, «es acogedor, agradable y muy cómodo para los niños». «Es una visita obligada para todo el mundo que pase por Sevilla», indica.

No obstante, queda material de 'Maribáñez' para una hipotética segunda temporada. «No sé si esto es a lo mejor el inicio de una marca para conocer historias interesantes de España», admite el director. «Por historias y material que no quede. Quedan muchas cosas por lograr, hay más niños que van a nacer y hay muchos múltiples que estamos todavía pendientes de poder completar», sostiene. Una apuesta arriesgada para el 'prime time', confiesa Medina, que reivindica: «Hay gente mucho más urbanita que de pueblo, pero todos llevamos un Maribáñez dentro », concluye.