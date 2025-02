Iker Cortés Madrid Martes, 30 de julio 2024, 00:06 Comenta Compartir

El suyo fue un estreno por todo lo alto: en la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Fue en el plató berlinés, desde el que La 1 estaba a punto de retransmitir el encuentro, donde la guipuzcoana Adela González (Lasarte-Oria, 50 años) anunció oficialmente que tomaría las riendas de 'Mañaneros' la temporada que viene. «Gracias por montar semejante bienvenida y llenar un estadio solo para esto», bromeaba hace unos días la periodista desde Torrespaña, en la presentación de la segunda temporada del magacín de La 1.

Con motivo de los Juegos de París, el espacio que sigue a 'La hora' y mezcla actualidad, crónica social, política y entretenimiento, presentado hasta hace poco por Jaime Cantizano, se toma un descanso, si bien aún se desconoce la fecha de su regreso y la de la incorporación de González. Pese a la incógnita, la presentadora se mostró «contenta y muy ilusionada» por entrar a formar parte de la familia de 'Mañaneros', un programa, a su juicio, «consolidado, fuerte y potente». En este sentido, dio las gracias a RTVE y la coproductora del espacio, La Cometa, «por la confianza». «Estar a la cabeza es algo importante», explicó quien presidirá la mesa junto a Miriam Sánchez y Alberto Herrera, «pero también llego con el vértigo que te da estar en la radiotelevisión pública de España, que es la de todos, un vertigo elevado a la enésima potencia por esa responsabilidad. Pero tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar, curiosamente ahora que todo el mundo quiere cogerse ya las vacaciones, y sé que voy a llegar a un equipo perfectamente bien engrasado que destila muy buen rollo y eso es lo que me gusta», dijo.

La periodista, que comenzó su andadura profesional en los informativos de Radio Euskadi y en la agencia EFE de Logroño, se ha convertido en una presentadora todoterreno. Se curtió en el 'Pásalo' de ETB, un programa de actualidad que presentó junto a Iñaki López durante seis años, luego llegaría a La Sexta, donde se pondría a los mandos de 'Más vale tarde' en su etapa veraniega, y posteriormente daría el salto al 'Sálvame' de Telecinco, para finalmente regresar a La Sexta con 'Más vale sábado', junto a Boris Izaguirre.

Se describe González como «muy disfrutona» y considera que no hay mayor regalo que precisamente ese: disfrutar con lo que uno hace. «Cuando disfrutas en el trabajo, eso traspasa la pantalla y eso es lo que creo que el equipo consigue, llegar a las casas de los mañaneros». Dijo que llega al proyecto «con humildad» porque por muchas horas que uno haya hecho de directo «cada programa tiene su aquel». En este sentido, aunque el director del espacio, Eduardo Blanco, le ha dicho que está abierto a todo tipo de sugerencias, «yo primero voy a llegar, ver, observar y aprender, y cuando ya estemos asentados, yo iré aportando», señala.

Naturalidad y diversión

Algunos de sus compañeros de programa, aprovecharon la presentación para enviarle mensajes de bienvenida en el que sacaban a relucir algunas de las facetas del espacio como la atención a la última hora o el entretenimiento. «La naturalidad es una de las cosas que más me gustan del programa. No hay cosa mas horrorosa que un engolamiento en la tele. Si algo sale mal y se ve, no pasa nada», apostillaba la presentadora. Por otro lado, González se mostró encantada con que la diversión forme parte importantedel programa. «Es un lujo poder reflejar la vida de un país con sus cosas positivas, sus momentos más negativos y también ponernos serios cuando hay una votación en el Congreso. Todo cabe y fluye en 'Mañaneros', con la misma naturalidad que la vida misma. Si disfrutamos y seguimos haciendo bien el trabajo 'Mañaneros' seguirá creciendo», vaticinaba.

A lo largo de su primera temporada, ha oscilado entre el 8 y el 8,7% de cuota de pantalla. «Estamos contentos con el resultado que ha dado 'Mañaneros' y estamos muy contentos con la nueva incorporación de Adela González, a quien le agradezco que haya aceptado nuestra oferta no solo para venir a 'Mañaneros', sino para incorporarse a la cadena. Nos hace mucha ilusión y creemos que será un revulsivo para aprovechar y hacer algunos cambios dentro del programa. Un magacín de la mañana requiere tiempo para consolidarse y creemos que para haber sido la primera temporada, ha funcionado muy bien», explicaba Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE.