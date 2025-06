Un joven de La Codosera convierte 'La Revuelta' de Broncano en una verbena al ritmo de 'Paquito el Chocolatero'

Judit Molina Miércoles, 25 de junio 2025, 11:27 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

La Codoseraha vivido esta semana uno de sus momentos más televisivos gracias a Daniel, un joven del municipio que se ha convertido en protagonista viral en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE. La noche del lunes, Daniel consiguió transformar el plató en una auténtica verbena al ritmo del mítico 'Paquito el Chocolatero', interpretado al teclado y acompañado por Grison y Ricardo Castella.

Daniel fue presentado por Sergio Bezos, colaborador del programa, quien explicó entre risas por qué había sido el elegido: «Dice que él puede levantar a cualquier público porque ha trabajado en vebenas y se sabe muchas canciones. Entonces, ha propuesto un reto«, contaba Bezos.

Pero la cosa no quedó ahí. Daniel lanzó el reto en directo que consistia en «Quiero levantar al público tocando 'Paquito el Chocolatero' con el teclado de Ricardo Castella», dijo con desparpajo. El público reaccionó con aplausos y vítores antes incluso de que empezara.

David Broncano, siempre dispuesto a alimentar el humor del momento, bromeó con él. «¿Te la sabes? A ver si vas a subir ahora...», a lo que Daniel, visiblemente emocionado pero decidido, respondió: «Igual los nervios me fallan, pero sí». En ese momento, Ricardo Castella, músico y colaborador del programa, añadió entre carcajadas: «Si los nervios te fallan estarás tranquilo entonces», provocando las risas de todo el público.

Finalmente, Daniel subió al escenario. «Directamente de Extremadura, la auténtica estrella de Ritmo Pimba, en directo, cantando e interpretando 'Paquito el Chocolatero', Daniel», así fue la presentación de David Broncano, dejando claro que el momento prometía.

Daniel no defraudó. Con un animado «¡Venga esas manitas arriba!», empezó a tocar y animar a los presentes. Con la colaboración de Grison y Castella, el plató se convirtió en una auténtica fiesta de pueblo, con todo el público coreando y aplaudiendo al ritmo de la famosa canción.

«Aún no me creo lo que ha pasado»

En declaraciones a este medio, Daniel reconoce que todavía está asimilando lo vivido. «Si te soy sincero, aún no sé muy bien cómo lo viví, han pasado dos días y aún no me lo creo del todo», confiesa. Aunque tenía claro que algo podía pasar, nunca imaginó acabar siendo el centro de atención del programa. «Como mucho pensaba que me enfocarían o me pasarían el micro. Fue durante el pre-show, donde eligen al candidato para la bañera y el bidé, cuando me gané al público y optaron por sentarme allí. A partir de ahí te dan más protagonismo y es más fácil acabar en el escenario», explica.

Durante la presentación, Broncano lo bautizó como estrella del 'Ritmo Pimba', pero ¿qué es exactamente? Daniel lo aclara. «Ritmo Pimba es un grupo que surgió hace ahora 15 años, formado por mi compañero y amigo Román y por distintos componentes que han ido variando. Desde 2010 hasta 2020 estuvimos animando multitud de fiestas por España y Portugal», cuenta orgulloso.

Su pasión por las verbenas viene de lejos. «Desde pequeño, siempre que iba a una feria, mi centro de atención era la orquesta. Me podía pasar horas y horas sentado viéndola e imaginando que algún día sería yo quien estuviera ahí», recuerda. Ahora, ese sueño de animar a un público tan grande lo ha cumplido, aunque sea por un día… y en prime time en La 1 de TVE.

El vídeo del momento ya está circulando por las redes sociales y muchos lo consideran el momentazo de la noche. De hecho, el propio Daniel ha compartido el vídeo en su cuenta de Instagram. «Lo de ayer estuvo muy, pero que muy guapo. Ni yo me esperaba que se fuera a liar tal sarao. Ser por un día el protagonista de mi programa favorito», ha comentado emocionado.