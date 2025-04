Nuestra primera fiesta de Año Nuevo fue muy emocionante. Me refiero al primer cotillón, al primer día que después de las uvas, en vez de ... quedarnos en casa para ver el programa musical de La 1 o lo que fuera que echasen, nos pusimos guapetes y salimos con la firme intención de no volver hasta después de los churros. A nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido irse a casa antes esa noche. El objetivo era amanecer juntos, alargarlo lo máximo posible para que luego hubiera historias que contar durante el resto del año.

El 1 de enero es como empezar una partida. Como si alguien barajase las cartas y te enseñara las nuevas reglas. Como si de repente estuviera todo por construir: el trabajo, la salud, los sueños... Por más viejos que seamos, seguimos creyendo en ese espejismo del Año Nuevo. En la magia de que todo puede pasar, de que la historia más grande de nuestra vida está a punto de empezar.

La vida, sin embargo, es lo que pasa el resto de días. Y creo que eso es lo que más me gusta de 'Los años nuevos', dirigida por Rodrigo Sogoroyen, Sandra Romero y David Martín. La serie cuenta diez años nuevos en diez episodios. Diez días únicos para Ana y Diego (Irina del Río y Francesco Carril), que exprimen su vida cada 31 de diciembre. Porque eso, les decía, es lo que veo en cada capítulo: el jugo de 365 días concentrado en apenas una hora de diálogos, besos, risas y lágrimas. Llegamos a cada episodio vacíos y salimos llenos, como cuando cierras un libro y sientes que te has sumado a la vida de otro.

Ya no salimos en Nochevieja. Me agota la sola idea de pisar un cotillón. Para los churros habría que madrugar y, bueno, las tostadas me gustan. Pero no pasa ni un año, ni uno solo, que no me acuerde de todas las historias que pasamos juntos.