Isabel Gemio, Cristina Tárrega... los famosos se meten a pasteleros en TVE La cadena pública estrena esta noche la nueva edición de 'Bake Off' con celebridades como Isabel Gemio o Pol Espargaró

Participantes de 'Bake off' en la presentación de la nueva edición del programa de RTVE.

J. Moreno Domingo, 12 de enero 2025, 00:15

En una televisión donde las celebridades han hecho casi de todo ante los espectadores, 'Bake off: famosos al horno' da un paso más allá. La 1 estrena esta noche (22:00 horas) la tercera edición de este particular 'talent show' donde catorce concursantes populares competirán entre sí para convertirse en el mejor pastelero de España y ganar un premio de 100.000 euros que destinarán a una ONG de su elección.

Con Paula Vázquez de nuevo como maestra de ceremonias, el formato repite en la cadena pública con un exigente jurado formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, con una temporada en la que, según prometen, será «más espectacular, divertida, disputada y emotiva».

«He salido de mi zona de confort y he aprendido a hacer un formato de televisión como este», aseguró una de las participantes, la presentadora Cristina Tárrega, que salta momentáneamente de Telecinco a TVE para estrenarse como concursante en este programa de entretenimiento. Así, avanzó que ha donado el dinero ganado en el formato a su tierra, Valencia, afectada por las consecuencias de la dana.

De Mediaset a La 1 también migra Nagore Robles, quien saltó a la fama tras su participación en 'Gran hermano'. «Esto ha sido un regalazo. Espero seguir formando parte de esta gran familia que es TVE», deseó. «Ha habido mucha emoción, evidentemente nos hemos quitado muchas capas. Es muy bonito mostrarte como tú eres a través de la cocina», añadió.

De la televisión también llega la presentadora Isabel Gemio, que da el salto al entretenimiento como concursante. «Ha sido una experiencia que agradeceré siempre, porque en estos momentos de mi vida me venía muy bien», confiesa la extremeña, que asumió su participación en 'Bake off' como «un reto», donde vivió situaciones que nunca antes había vivido en la pequeña pantalla: «Me daba apuro quedar mal y hacer quedar mal a mis hijos. Me pilló en un momento vulnerable de mi vida, pero ha habido una energía muy bonita. Ha sido terapéutico».

Con la experiencia vivida en el formato también se queda el piloto de motociclismo Pol Espargaró. «Ha sido intenso. Cada uno hemos sacado nuestra mejor versión. El deporte es un mundo muy hermético y aquí he tenido la oportunidad de ser como soy», defendió.

Por su parte, el maestro Joao, otra de las caras de 'Bake off', compartía sus emociones tras grabar el programa. «He reído, he llorado, y sí que he aprendido, pero de mis compañeros», admitió. Completan el 'casting' de la tercera edición otros famosos como Cósima Ramírez, Finito de Córdoba, Yurena, Mark Vanderloo, Víctor Sandoval, Carmen Morales, Mario Marzo, Lidia Torrent y Mario Jefferson.

El director de TVE, Sergio Calderón, defendió que acoger la nueva edición de 'Bake off' es todo un honor pues, según explicó, es «un formato de éxito internacional, que funciona muy bien en redes y en el entorno digital» y que sirve para «consolidar la apuesta por el entretenimiento de RTVE», uno de los objetivos de la corporación para este año, después de haber sido el grupo de comunicación «que más ha crecido en 2024».

Para Edie Walter, CEO de la productora Boxfish, «es el programa que todos queremos hacer, es una carpa de sorpresas, hay buen rollo, emociona y hay compañerismo». Y según su director, Raúl Delgado, «el equipo es una fantasía»: «Vais a descubrir sus personalidades y vais a flipar».

«Nada me hace sentir más orgullosa que formar parte de este elenco. Este programa tiene una vida especial», definió, por su parte, la presentadora, Paula Vázquez, mientras que Eva Arguiñano destacó la «emoción» que sienten al ir descubriendo las personalidades de los concursantes.

Magdalenas con Carmena

La nueva edición de 'Bake off: famosos al horno' llega a La 1 con una doble entrega de estreno. En el primer programa de este domingo, los catorce concursantes tendrán que hornear unas galletas dedicadas a sus mascotas en la prueba de autor y deberán dejar volar su imaginación para innovar una tradicional tarta de queso.

En el segundo capítulo, que la cadena pública ofrecerá el lunes a las 22:50 horas, los pasteleros reciben la visita de la exalcaldesa de Madrid Manuel Carmena, famosa por sus magdalenas caseras. Tras recibir sus consejos, los participantes tienen que replicar exactamente la tarta en forma de muñeco de nieve propuesta por el jurado y hecha con magdalenas. Además, se enfrentan a la prueba de autor en la que tienen que hacer seis rolls con sabores especiales elegidos por ellos mismos.