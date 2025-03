Los invitados de 'El Hormiguero' del 19 al 22 de febrero

Andrea Gantes Madrid Lunes, 19 de febrero 2024, 11:59 Comenta Compartir

Pablo Motos lleva presentando el programa junto a las famosas hormigas Trancas y Barrancas 18 años. Desde que está disponible en Antena 3 la audiencia no ha hecho más que aumentar consecutivamente cada temporada. No cabe duda del inagotable éxito del programa que recibe nuevos invitados todas las semanas de lunes a jueves, siempre a las 21:45 en Antena 3. Si bien se ha cuestionado su relevancia a día de hoy por la reciente competición con el otro talk show de éxito La Resistencia, gracias al Hormiguero los españoles han podido seguir siempre los últimos estrenos y las personalidades de interés de cada momento. Y esta semana no es la excepción, ya que Motos acogerá en el programa a las hermanas Pombo, a los protagonistas de los próximos estrenos televisivos y a un escritor muy especial.

María Pombo, Marta Pombo y Lucía Pombo

Lunes 19 de febrero: María Pombo es una de las influencers más reconocidas del país y lleva en boca de los medios varios años, ya sea por las tendencias que marca en moda o por su matrimonio con Pablo Castellano. Este lunes, protagonizará el programa junto a sus dos hermanas, Marta y Lucía, para promocionar la docuserie sobre su vida familiar «Pombo». El show estrenó sus cuatro primeros episodios el pasado 29 de noviembre en Amazon Prime Video y este 23 de febrero se estrena su segunda entrega. Se espera que den más detalles en El Hormiguero acerca de su manera de afrontar sus retos profesionales, personales y crisis matrimoniales en familia.

María Hervás y Teresa Riott

Martes 20 de febrero: El drama televisivo «El Inmortal» se estrenó hace poco más de un año en Movistar Plus +. Dos de sus protagonistas, las actrices María Hervás y Teresa Riott, vienen como invitadas al programa de Antena 3 para promocionar la segunda temporada de la serie, que estará disponible a partir del 29 de febrero. El drama sigue a la banda mafiosa de los 90 «los Miami» y su control sobre el tráfico de cocaína y las discotecas de Madrid.

Eduardo Mendoza

Miércoles 21 de febrero: Eduardo Mendoza es un reconocido escritor español, este miércoles llega al Hormiguero con la intención de dar a conocer su nueva novela humorística «Tres enigmas para la Organización». Con una mezcla entre suspense y comedia, el autor relata la peligrosísima investigación de tres miembros de una organización gubernamental secreta durante el franquismo. Es la primera vez que Mendoza es invitado al programa y revelará detalles acerca del libro y su proceso creativo.

Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian

Jueves 22 de febrero: Para despedir la semana por lo alto, acudirán al programa Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, los protagonistas de la muy esperada serie «Reina Roja». Basada en el éxito literario de Juan Gómez-Jurado, Antonia Scott (Vicky) pasó a convertirse en la «Reina Roja» de un proyecto policial secreto y experimental, y junto a Jon (Hovik), un policía temperamental, se ve envuelta en un retorcido juego de persecución. La serie se estrenará en Prime Video el 29 de febrero y este jueves ya se podrán conocer más particularidades acerca de la producción del proyecto gracias a sus actores.

