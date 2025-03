Vuelve el Eduardo Mendoza más desternillante

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 20 de noviembre 2023, 12:27 Comenta Compartir

No hay un detective chiflado, sino nueve descerebrados investigadores, nueve, en la nueva novela de Eduardo Mendoza (Barcelona en 1943). El escritor y Premio Cervantes en 2016 regresa a su vena más sarcástica con 'Tres enigmas para la Organización' (Seix Barral), que estará en las librerías en enero para satisfacción de sus legiones de lectores y amantes de sus ficciones de intriga y detección. Los atrabiliarios detectives tratarán de resolver tres casos quizá relacionados entre sí, o no, en la Barcelona de 2022: la aparición de un cuerpo sin vida en un hotel de Las Ramblas, la desaparición de un millonario británico en su yate, y las singulares finanzas de Conservas Fernández.

«Cuando acabé y publiqué mi última novela, decidí no volver a escribir obras de ficción. Pensé que ya eran muchas. Pero no es fácil abandonar un hábito adquirido en la infancia y sí era fácil saltarme una norma que me había impuesto yo mismo. El resultado de tanta contradicción es esta novela», explica divertido el propio Mendoza.

«Como otras anteriores, es de intriga y detección; a diferencia de ellas, se adapta a las características actuales del género. Me ha divertido probar nuevos caminos, tanto como me ha divertido escribirla. Espero que la diversión alcance a otros. Y no me atrevería a decir que esta historia colectiva es un mero divertimento. No diré más: dejo hablar a mis personajes como ellos quieran. Si dicen algo políticamente incorrecto, no es culpa mía», ironiza el escritor en una nota distribuida por sus editores.

Nueve atrabiliarios detectives investigan tres enigmáticos casos en la Barcelona de 2022

Los miembros de una secreta organización gubernamental se enfrentan a una «peligrosísima» investigación para resolver los tres enigmas de un intrincado rompecabezas. Creada en pleno franquismo y perdida en el limbo de la burocracia institucional del sistema democrático, la Organización sobrevive con apuros económicos y en los límites de la ley, con una reducida plantilla de personajes heterogéneos, extravagantes y mal avenidos.

Irreverente

Eduardo Mendoza «entrega su mejor y más divertida aventura hasta la fecha», dicen sus editores. «Y lo hace con nueve agentes secretos en una novela de detectives que actualiza los clásicos del género, y en la que el lector encontrará la inconfundible voz narrativa, el brillante sentido del humor, la sátira social y la comedia de enredo que caracterizan a uno de los mejores autores de la lengua española», asegura Elena Ramírez, directora editorial de Seix Barral.

Explica como Mendoza «crea un grupo de personajes que por separado son unos muertos de hambre, pero que juntos son invencibles, en una combinación tan hábil como genial» que promete suspense y carcajadas a lector. «Como hizo magistralmente con las novelas del detective sin nombre, Mendoza entrega una fabulosa novela policíaca sin renunciar al humor más irreverente. Realmente se ha superado a sí mismo».

Mendoza sorprendió y cambió la narrativa española con 'La verdad sobre el caso Savolta' (1975, Premio de la Crítica y reeditada como 'Los soldados de Cataluña' en 2015 ). Hizo desternillarse a decenas de miles de lectores con 'El misterio de la cripta embrujada' (1979) y 'El laberinto de las aceitunas' (1982), para retomar la narración más ambiciosa con 'La ciudad de los prodigios' (1986, Premio Ciutat de Barcelona).

Alternó luego títulos serios y sarcásticos, como 'La isla inaudita' (1989); 'Sin noticias de Gurb' (1991, 2011 y 2014); 'El año del diluvio' (1992); 'Una comedia ligera' (1996, Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia); 'La aventura del tocador de señoras (2001, Premio al Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid); 'El último trayecto de Horacio Dos' (2002); 'Mauricio o las elecciones primarias' (2006, Premio José Manuel Lara); 'El asombroso viaje de Pomponio Flato' (2008, Premio Terenci Moix y Pluma de Plata de la Feria del Libro de Bilbao); 'Riña de gatos. Madrid 1936' (2010, Premio Planeta y del Libro Europeo); 'El enredo de la bolsa y la vida' (2012); 'El secreto de la modelo extraviada' (2015); 'El rey recibe' (2018); 'El negociado del yin y el yang' (2019) y 'Transbordo en Moscú' (2021).

Es también autor del libro de relatos 'Tres vidas de santos' (2009), del ensayo 'Qué está pasando en Cataluña' (2017) y 'Las barbas del profeta' (2017) y compiló sus dramas en 'Teatro reunido' (2017). Además del Cervantes ha recibido el Premio Liber, Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña, el Franz Kafka y el Internacional de Novela Histórica Barcino.