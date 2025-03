Ilia Topuria desvela que su próximo sueño es conseguir el DNI español

Sara Rubio Martes, 27 de febrero 2024, 10:28 Comenta Compartir

El luchador hispano-georgiano, recientemente proclamado campeón mundial de la UFC en peso pluma, Ilia Topuria, estuvo anoche divirtiéndose en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos y las hormigas. 'El matador' logró alzarse con el cinturón que le acredita como campeón del mundo el pasado sábado 18 de febrero tras vencer en el segundo asalto al australiano Alexander Volkanovski.

«Gracias por acoger a mi familia, gracias por darnos un hogar, gracias por apoyarme en mi carrera deportiva y gracias por dejarme formar parte de vosotros», comenzaba diciendo el luchador que nació en Alemania. Después, Pablo le ha recordado que en su anterior visita al programa destacó que uno de sus sueños era ser campeón del mundo. Y ahora, una vez logrado, el presentador le ha preguntado por el siguiente. «Conseguir el DNI español», ha respondido con total seguridad. Como Georgia es uno de los países que no forman parte del espacio Schengen, no ha podido conseguir aún la nacionalidad española. Pero, aprovechando que este mismo martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha recibido, le ha transmitido en persona su deseo. Sanchez no ha dudado y le ha asegurado que su «amor por España se reflejará en su DNI español».

Esta mañana he recibido a @Topuriailia, el nuevo campeón mundial de peso pluma de la @ufc.



Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños.



El segundo también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español. pic.twitter.com/weeTTnCewd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 27, 2024

'El matador' sacó en la entrevista su faceta más personal y ha contado que en los próximos meses va a convertirse en padre de una niña, que será hermana de Hugo, su hijo de cuatro años que se convirtió en protagonista espontáneo de la victoria de su padre al regalarle una rosa. Al ser preguntado sobre si le gustaría que su hijo se convirtiese en peleador, Ilia lo ha tenido claro. «Si le veo con el deseo y la dedicación necesaria, por supuesto que estaré ahí para apoyarle y ayudarle a perseguir sus sueños», ha señalado.

Preguntas incómodas

Su hermano mayor acaba de fichar por la UFC y Pablo le ha preguntado por la posibilidad de que les toque enfrentarse algún día. «¿Quieres que mi madre nos pegue a los dos? Mi madre nos pegaría a los dos si hacemos eso y no queremos problemas con nuestra madre», ha contestado provocando las risas de los allí presentes.

Las hormigas, Trancas y Barrancas sometieron al luchador a una serie de preguntas incómodas sobre su vida íntima. «Hay cantantes y futbolistas que afirman que no tienen relaciones sexuales el día anterior a un concierto o a un partido», comenzó diciendo Trancas, pero Ilia no le dejó ni terminar, «no soy ni futbolista ni cantante», contestó tajante despertando una vez más las risas del público. «¿El día de antes se puede? ¿No pierdes fuelle?», volvió a preguntar el muñeco, «ya te he respondido», dijo Ilia.