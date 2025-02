Comenta Compartir

Leo y escucho en las entrevistas que Nacho Vigalondo está concediendo estos días con motivo de 'Daniela Forever', su último largometraje, que el regreso de ' ... Los felices veinte', aquel programa que condujo en la televisión de Orange junto a Aníbal Gómez y Paula Púa, es una posibilidad. «Presentar 'Los felices veinte' es una experiencia que quiero que continúe, estamos en ello», le ha dicho a mi compañero Oskar Belategui. «Estamos intentándolo, pero no es fácil. Las condiciones que se dieron con Orange eran milagrosas. Nos dijeron: 'Queremos hacer algo, no tenemos un duro, pero vais a tener libertad total en esa franja'. Yes muy difícil que esas condiciones se repitan, pero yo creo que ningún programa de televisión actual cubre el hueco de 'Los felices veinte', que era el único programa de entrevistas con violencia real en el plató. Ojalá volviera, aunque fuera con otro nombre, e hiciéramos otras setenta temporadas», se explayaba a gusto en el pódcast 'Cañas y barras'.

Convertido de forma instantánea en un espacio de culto, las conexiones casi mágicas que se produjeron en el programa, emitido entre 2020 y 2022, siguen ahí. Se huele en los tuits que se dirigen los tres a menudo, pero también en sus cameos en la última película del cántabro y en el hecho de que buena parte de la agenda que el director hizo presentando esta locura le ha seguido acompañando a lo largo de estos años –ahí están las bandas sonoras de Hidrogenesse–. Echo de menos el supercafe, el megatrón, esa resaca eterna, las hostias, las canciones de Aníbal y los sainetes –qué buena temporada está haciendo 'La revuelta' en este último aspecto–. Pero sobre todo echo de menos las entrevistas. Pocos conversadores hay tan lúcidos como Vigalondo. Que vuelvan, por favor.

