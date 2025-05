Responsabilidad

Se ha puesto de moda eso de acudir a un programa en 'prime time' y decir que «en la Transición teníamos muchas más libertades que ... ahora» o que «ahora no puedes decir lo que piensas». En serio, artistas y famosos, en horario de máxima audiencia, afirmando que viven amordazados, ya sea porque la sociedad, a través de las redes sociales, les afea ciertas conductas, o porque ellos mismos saben que están meando fuera del tiesto y antes todo esto era campo, su campo.

Miguel Bosé fue el primero en 'El hormiguero' de Antena 3, junto a un casi siempre cómplice Pablo Motos. Preguntado por cómo le había afectado posicionarse contra la versión oficial de la covid-19, el autor de 'Te amaré' dijo que cuando emitió esa opinión, la emitió «como lo había hecho toda la vida». «Lo que hasta el día anterior yo creía que se podía hacer, resultó que a partir de ese día ya no se podía hacer. O sea, ese derecho constitucional que nos ampara de expresarnos y pensar libremente había desaparecido, como muchos otros han desaparecido hoy en día». Vamos, que Bosé ha debido pasar unas noches en el talego y no nos hemos enterado.

Y luego está el manager y líder de las Nancys Rubias, Mario Vaquerizo, y su paso por 'Déjate querer' en Telecinco, donde dijo que viene de una familia que ha vivido la dictadura y que se siente «identificado» con sus abuelos. «Aparentemente, habíamos avanzado», afirmó.

Basta con echar un vistazo a todos los derechos y libertades que se han conquistado para la mujer, la infancia la comunidad LGTBI e incluso el conjunto de la sociedad -¡que no hace tanto no te podías ni divorciar!- para negar con hechos este tipo de afirmaciones vacías. Que la sociedad tenga ahora una mayor sensibilidad no te hace menos libre ni tampoco más responsable, por lo que se ve.