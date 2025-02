El miedo a Broncano

El lunes acudió Carmen Machi por primera vez a 'La revuelta'. La actriz, que está ahora de promoción con 'Celeste', no se había dejado caer ... por el programa en los siete años que este lleva en antena. Broncano, claro, se lo echó en cara y Machi, que es muy sabia, jugó con las distintas razones que le llevaron a negarse.

«No quería venir porque esto es un curro. Vienes aquí y hay que estar a tu altura», le confesaba la actriz todoterreno. Después apuntó a que había cambiado de opinión para darle una alegría a su padre, de 92 años, que, dijo, «es muy fan» y se quejó de que supone que se viene a promocionar trabajos y eso es lo último que se hace.

Y entonces sucedió la magia en 'La revuelta', gracias a ese margen que tienen para la improvisación. Con una mujer embarazadísima entre el público, a Machi se le preguntó si había ayudado a dar a luz a algún bebé y el público replicó que ayudó a nacer a un chotillo en 'Que se mueran los feos', película en la que coincidió con Javier Cámara, otro que jamás ha pisado el programa, como bien recordó Broncano. Machi puso entonces cara de saber por qué. «No nos pasa nada. Era porque cuando estabais en Movistar Plus+ no teníais audiencia», dijo, pese a que en redes el espacio iba disparado.

Creo que la verdad es una mezcla de la primera y la última respuesta. La promoción, efectivamente, es trabajo, pero no es lo mismo enfrentarse a una entrevista seria, para la que posiblemente ya hayas articulado un discurso, que responder a las ocurrencias de Broncano. Puedes ser una estupenda actriz o un genial cantante y no tener esas habilidades para salir del paso. Cuando el programa estaba en Movistar Plus+ y parecía de nicho, era fácil de evitar, pero ahora no se va a escapar casi nadie. Por cierto, que Carmen Machi salió del paso maravillosamente.