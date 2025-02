J. Moreno Miércoles, 12 de abril 2023, 00:39 Comenta Compartir

De rabiosa actualidad, y con un puntito de humor negro, llega a Cuatro (esta miércoles por la noche, doble episodio a las 22:50 horas) la premiada ficción 'Vota Juan', una comedia que estrenó el canal TNT en 2019 y que se adentra en un particular y anodino ministro de Agricultura (Javier Cámara), cuya ambición le lleva a presentarse a las primarias de su partido para optar a la candidatura de la Presidencia del Gobierno.

Junto al político estará su inseparable directora de comunicación, Macarena Lombardo, a quien da vida la actriz María Pujalte (A Coruña, 56 años). «Son unos perdedores y gente que da mucha vergüenza ajena», indica la intérprete, que también prepara para TVE dos nuevos capítulos especiales de la incombustible 'Los misterios de Laura'.

-¿Se esperaba esta segunda vida de 'Vota a Juan' en Cuatro?

-El año pasado tuve la sensación de que esta serie se expandía totalmente. Se estrenó la primera temporada en la cadena TNT; luego se grabó la segunda, pasó a HBO Max y tenía sus espectadores. Pero en 2022, con la tercera temporada, a la serie le pasaron un montón de cosas buenas que no había tenido antes. Fue un año maravilloso. Que se estrene ahora en Cuatro es recoger la cosecha de una idea bien concebida y escrita por Diego San José. Se están recogiendo los frutos y es muy bonito todo lo que va a pasar ahora.

-¿Está preparado el público generalista para ver una serie así?

-Ahora todo ha cambiado tanto… Tengo la sensación de que la inmensa mayoría somos espectadores de plataforma; mucha más gente ve series que son muy distintas entre sí, que tienen otros tonos, formatos y temáticas. Se amplía mucho más la variedad que hay en la ficción y el público se acostumbra a eso. Antes, cuando sólo había tres o cuatro cadenas de televisión generalistas, te decían que determinados productos no iban a funcionar, pero eso creo que ahora se diluye más. Afortunadamente, los espectadores hemos ampliado el espectro de lo que nos puede interesar. 'Vota Juan' tiene muy buenas críticas y está aceptada por el público. No veo por qué no va a gustar a los espectadores de Cuatro.

-¿Cómo describiría a Macarena Lombardo, su personaje en la comedia?

-Digamos que es la mano derecha de Juan. Es la red de este populista de la política, que siempre que cae y va a estamparse, pues está Macarena ahí debajo. Está soportándolo y es algo que tiene su por qué, que se irá descubriendo en la serie. Nunca lo abandona y siempre intenta ayudarlo. De alguna forma, ambos están hecho de la misma pasta.

-Pese a todo, son personajes que caen bien.

-Son unos perdedores, gente que da mucha vergüenza ajena. Hacen cosas muy feas, tienen pocos escrúpulos y una ambición un poco cutre. Ellos quieren triunfar en la política y yo creo que está muy bien elegido el campo en el que trabajan para explicar esta absurdez tan mediocre del ser humano que es escoger la política. Los ves así y piensas: '¡qué horror de gente!'. Pero los tiburones de verdad están por arriba y entonces empatizas con ellos, porque son dos perdedores que no van a ningún lado. Y no nos olvidemos de que esto es una comedia y que te hablen de estas personas con ese tono, pues te relaja. Si te lo cuentan en serio los detestarías.

-¿También se reía mientras iba descubriendo y leyendo los guiones?

-Cuando leímos por primera vez los guiones de la primera temporada no dábamos crédito a lo que estábamos leyendo. La comedia hay que hacerla muy en serio, pero claro, nos enfrentábamos a las escenas con muchísima seriedad, pero había momentos en los que no podíamos mirarnos a la cara porque no aguantábamos la risa. El humor es una arma poderosísima para poder contar y decir barbaridades, y que el público se ría. Pero nosotros también somos público y es inevitable no reírse.

-¿Qué puede adelantar del regreso de 'Los misterios de Laura' a La 1?

-Vamos a grabar los dos capítulos especiales que ha decidido encargar TVE después del último que hicimos en el año 2021. Es maravilloso y estamos muy contentos en el equipo. Es una serie que empezó en 2009 y es increíble de qué manera ha llegado el personaje de Laura Lebrel a la gente.

-¿Sigue notando el cariño de la gente con esta ficción?

-Todos los años me preguntan por 'Los misterios de Laura', que ven los capítulos en Clan o quieren saber cuándo va a volver. Esto demuestra que es una serie de larguísimo recorrido con la que podríamos haber hecho más capítulos de los que quiso Televisión Española. Es una ficción clásica, con los elementos de una serie de toda la vida, y es muy agradable ver que la gente todavía te sigue.