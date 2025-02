Quien no se quede unos segundos hipnotizado ante 'First Dates' que tire la primera piedra

Comenta Compartir

Cualquier persona con un mínimo de curiosidad antropológica es incapaz de apartar la vista fácilmente frente a un reality cuando se lo encuentra zapeando frente al televisor. Quien no se quede unos segundos hipnotizado ante 'First Dates' que tire la primera piedra. El interés por diseccionar el comportamiento humano pasa inevitablemente por el estudio de este tipo de formatos, la excusa perfecta para camuflar el ansia de cotilleo que todos llevamos dentro. En la deriva de las plataformas hacia la tele de siempre, Netflix ha ofertado un diamante en bruto, '¿A quién le gusta mi follower?', donde un trío de 'influencers' con abundantes seguidores en las redes sociales ayudan a buscar pareja a un puñado de jóvenes en celo. El Tinder, la aplicación de moda para el ligoteo virtual, vuelve a inspirar un programa donde afloran las emociones. Lo que cuenta es el 'casting', a la postre una colección de personajes que se entregan al porno emocional.

'¿A quién le gusta mi follower?' retrata a una generación adicta al 'me gusta' que responde a la continua necesidad de elevar su autoestima a golpe de click. Para llamar la atención hay que ser diferente y el programa presentado por Luján Argüelles, especialista en la materia, deja claro que no es lo mismo sentirse diferente que serlo de verdad. Gente con cara de filtro de Instagram desfila por la pantalla vomitando frases motivacionales: «Vive la vida intensamente, sé tú, si quieres puedes». Cambiar el mundo consiste en hacerse un selfi con algún eslogan prefabricado y colgarlo a la hora de la merienda. No distinguimos lo real de lo virtual. Cualquier movimiento juvenil es convertido en pura estética. La vacuidad como espectáculo, la exaltación de la nada, el epítome del entretenimiento.