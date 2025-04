«El equipo de buceo va conmigo en la maleta de 'Supervivientes'»

J. Moreno Lunes, 20 de febrero 2023, 01:30 Comenta Compartir

Empezó su carrera en la redacción de Telecinco y ahora se enfrenta a su mayor reto profesional en la cadena. Laura Madrueño (Madrid, 36 años) deja por un momento la información meteorológica para conducir desde Honduras la nueva edición de 'Supervivientes', el 'reality show' de Mediaset que llegará próximamente y cuyas galas en Madrid presenta Jorge Javier Vázquez en el plató.

La comunicadora se encarga de contar el tiempo tras el informativo de Pedro Piqueras y colabora en 'El programa de Ana Rosa' y 'Sálvame'. Apasionada del mundo marino y los deportes, es cofundadora de la productora We Are Water Films, que realiza documentales submarinos.

-¿Cómo le proponen presentar 'Supervivientes'?

-La llamada me impactó. He crecido profesionalmente en Telecinco. Llevo desde los 21 años en esta cadena. Empecé en redacción hasta que pasé a presentar la información del tiempo. 'Supervivientes' son palabras mayores. Es un verdadero reto y un privilegio que me den esta oportunidad.

-¿Le costó aceptar?

-Fue una decisión difícil, pero no podía negarme por mi amor a la naturaleza y el mar. Buceo desde que tengo uso de razón. Hago documentales submarinos y estar en una reserva marina es un sueño hecho realidad. Es el programa más espectacular de la televisión.

-¿Sabe por qué decidieron apostar por usted?

-Me dijeron que les gustaba mi parte aventurera y la relación que he tenido con el mar en los últimos diez años a través de los documentales. La gente también me ha cogido cariño por 'El tiempo', que le interesa al grueso de la población. Con la tormenta Filomena se me vio por 'Sálvame' y con Jorge Javier Vázquez no pude reírme más. Y eso es lo que quieren que sea; ser yo misma y reírme en la tele, donde hacen falta más risas. Esto es una buena oportunidad para pasárnoslo bien y entretener.

-¿Ya tiene la maleta preparada?

-No me ha dado mucho tiempo, pero sí que la tengo pensada: mi neopreno y el equipo de buceo, por supuesto, vienen conmigo. Intentaré llevar también cosas que me recuerdan a casa, que ha sido otra recomendación de mis compañeros: fotos o incluso mi taza del té, cosas que para mí son importantes. Estaré mucho tiempo fuera de casa.

-¿Pidió consejo a su predecesora, Lara Álvarez?

-Me dijo que disfrutara. Todos sus consejos fueron positivos. Me aseguró que será la mejor experiencia de mi vida en la tele y a nivel personal. Es un concurso en el que estás fuera de casa tres meses trabajando con casi 200 personas.

-¿Qué le dijo Jorge Javier Vázquez?

-Fue muy cariñoso conmigo. Me escribió un mensaje para darme su apoyo y cariño. Me hizo mucha ilusión y se lo agradezco, porque en esos momentos estaba nerviosa. El apoyo de los compañeros en esas semanas frenéticas fue muy importante.

-Seguro que cae alguna broma en directo con Jorge desde plató.

-No hay que tener miedo. Somos compañeros y sabemos cómo es Jorge. Se le ocurrirán millones de cosas. A ver por dónde sale conmigo en Honduras.

La adaptación, «lo más difícil»

-¿Cuál será su mayor reto en esta aventura?

-Quizás la adaptación. Venimos ahora del más crudo invierno, vamos a trabajar en Honduras en los meses más cálidos y más húmedos. Será difícil para los supervivientes y para el resto del equipo, que estará muchas horas bajo el sol. Los días de gala son jornadas muy largas. Supongo que me costará un poco adaptarme. Estoy acostumbrada ya a trabajar así con mis documentales.

-¿Las comparaciones con Lara le dan miedo?

-No. Tampoco me lo he planteado mucho. Somos muy distintas. Las comparaciones son inevitables. Esto es televisión y cada presentador es un mundo. La gente opinará, pero creo que cada una tiene su estilo. Estoy feliz y veréis una imagen muy distinta de mí.

-¿Cómo gestionará los conflictos entre los concursantes?

-Estoy expectante. También es nuevo para mí. Es un gran reto por el hecho de presentar en exteriores y por enfrentarme a discusiones entre concursantes. Intentaré quedarme un poco al margen. Son ellos los que deben resolverlas. Yo seré el árbitro. Si se derrumban emocionalmente, me tocará hacer de psicóloga. Somos humanos y allí se viven momentos muy difíciles.

-¿Saltará del helicóptero?

-No puedo decirlo (risas). Puedo avanzar que será un arranque de edición muy novedoso y diferente. Habrá muchos giros nuevos en el programa.

-¿Cómo afrontará el aumento de exposición mediática?

-Para eso nunca se está preparado. Tampoco llego de nuevas. Llevo nueve años haciendo pantalla y tengo cierto bagaje. Me encantaría mantener mis parcelas personales. Me considero una persona normal y me gustaría que respetasen mi intimidad con mis padres y mi marido para seguir disfrutando de la vida como lo hago ahora, aunque tenga quizás algo más de presión mediática.

