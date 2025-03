La nostalgia le ha servido al cine para atraer público a las salas y que recuerde lo joven que era y rememore las cosas que ... le gustaba. La tele está haciendo algo similar, buscando el éxito en los recuerdos infantiles y adolescentes que el ser humano siempre convierte en idílicos. 'Los Goonies', los dibujos después del 'Telediario', la llegada de las privadas, 'Campeones', 'Los caballeros del zodiaco', 'El juego de la oca' tienen hueco en ese lugar feliz de los treintañeros y cuarentones.

La apelación a los recuerdos no siempre funciona porque la línea que separa el éxito del fracaso es muy fina. Anoche, 'Grand Prix' volvió a reventar los audímetros con el último cuarto de final. Polémica de la vaquilla aparte, el juego no ha perdido su esencia -troncos locos, la patata caliente, la representación de los juegos con gráficos de los primeros ordenadores populares y, sobre todo, la pasión de los pueblos y Ramón García- y las cuatro cosas que se han añadido han hecho un paquete perfecto. La única pega puede ser la excesiva duración.

TVE pretende rescatar del baúl de los recuerdos un nuevo 'Cifras y letras' para La 2. Un programa blanco, sin complicaciones técnicas, fácil de producir y de jugar. En teoría, tiene todos los ingredientes para funcionar en la segunda cadena. También los poseía 'El castillo de Takeshí', el nombre original de 'Humor amarillo' y que Prime Video ha recuperado en una nueva versión con Dani Rovira, Eva Soriano y Jorge Ponce como narradores. Su impacto no se puede comparar con un tsunami como 'Grand Prix' debido al tamaño y a la implantación de La 1 y a la de la plataforma. Pero la llegada de esta nueva vuelta de tuerca no ha supuesto ni una olita. No se habla nada sobre el espacio. La nostalgia hay que mimarla.