Liverpool y Kiev

El sopapo en el televoto nos devolvió a la realidad, a nuestra verdad eurovisiva. Porque no nos engañemos: el tercer puesto de Chanel el año ... pasado fue una maravillosa anomalía dentro de las mediocres clasificaciones de los representantes españoles en el certamen musical más célebre del planeta. Para encontrar un puesto como el de la cantante catalana, tenemos que retroceder hasta 1995 y la segunda posición de Anabel Conde. Lo habitual en las últimas ediciones ha sido quedar más allá del décimo puesto. Por mucho que nos empeñemos, somos un equipo de media tabla.

Ahora se buscarán culpables, pero la elección de Blanca Paloma era un riesgo evidente por el estilo de la canción. Una apuesta de cara o cruz que salió rana. Al televoto me vuelvo a remitir: no enganchó a casi nadie, justo lo contrario de los jurados profesionales (ejem). Cien puntos al zurrón en una edición festivalera cuyo nivel medio ha estado por debajo de la media. En cambio, la realización de la BBC del espectáculo, tanto de las dos semifinales como de la final, fue magistral.

Supieron unir a la perfección el concurso con el componente emocional que suponía el exilio ucraniano a Liverpool. La interpretación inicial de 'Stefania', el tema con el que venció Kalush Orchestra el año pasado, fusionado con partes tocadas por músicos británicos incluyó la sorpresa de la participación de la princesa de Gales. Y el famoso 'You'll Never Walk Alone' cantado por artistas de ediciones pasadas y los presentadores, con las imágenes de Kiev detrás, tocó la fibra sensible. El reto de los suecos será superar este nivel dentro de un año, cuando se cumplirán cinco décadas de la victoria de ABBA con 'Waterloo'. Curiosamente, el cuarteto también venció en Reino Unido.