El origen de esta pequeña historia semanal tiene lugar en los primeros días de Semana Santa en una biblioteca pública. Estaba trasteando entre las estanterías ... buscando la novela que me iba a llevar para leer (o al menos intentarlo) durante unos días de asueto. En mi búsqueda, sin mucha energía, me topé con Robert Galbraith. Es el 'alter ego' de J. K. Rowling cuando escribe novelas de detectives. Estaba leyendo la contraportada de 'El canto del cuco' cuando el señor que estaba a mi lado me dijo que era una buena elección. Le agradecí sus palabras, pero añadió: «Hay una serie también. Muy buena. Está en alguna plataforma».

Después de darle las gracias, me llevé el libro y busqué la serie. Me había picado la curiosidad. La encontré en HBO Max: 'Cormoran Strike'. Es una delicia. Adaptación de la BBC, ha cosechado muy buenas audiencias en el Reino Unido y la televisión británica ya se plantea producir su sexta temporada. Sí, la sexta y aquí sus cursos anteriores han pasado completamente desapercibidos entre la vorágine de estrenos semanales que nos ofrecen en la 'tienda' televisiva. Strike es un detective con su particular drama: es hijo de una estrella del rock que repudia y veterano de la guerra de Afganistán, donde perdió una pierna por un ataque talibán. Acompaña a este Batman tan particular Robin, una joven secretaria que también esconde sus fantasmas. Tom Burke y Holliday Grainger dan vida a esa pareja de investigadores que se mueve por Londres resolviendo casos -cada temporada es un libro- e intentando pagar las facturas. Una serie de típica factura británica, con actores magníficos, capítulos bien construidos y con temporadas que no superan los cuatro capítulos. Una joya por descubrir y el libro, en la mesilla sin leer.

