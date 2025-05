Iker Cortés Madrid Lunes, 5 de mayo 2025, 00:06 Comenta Compartir

La princesa del pueblo está nerviosa, qué tendrá la princesa. Pues a sus 51 años, Belén Esteban tiene pendiente un estreno que se ha retrasado ya un par de veces, a cuenta del deceso del Papa Francisco y del apagón que dejó a España sin luz el pasado 28 de abril. «¿Qué más puede pasar? Contra viento y marea». Así anunciaban el pasado martes desde las redes sociales de 'La familia de la tele' que el programa se estrenará este lunes, a las 15:50 horas, con un gran desfile. La madrileña acude al nuevo magacine de las tardes de La 1 en calidad de colaboradora especial, un espacio del que se sabe todo y, realmente, no se sabe nada. Antes de que eche a andar, la Esteban lo confirma en una entrevista concedida a varios periodistas en el teatro Eslava, en el corazón de Madrid: «No tenemos ni idea de lo que vamos a hacer. A mí me han dicho que os diga que todo es sorpresa».

-¿Cómo está y cómo afronta esta nueva etapa?

-Hoy, nerviosa, pero he estado muy tranquila estos días. El día que empiece, estaré desquiciada. Me he tomado una valeriana forte para venir aquí y me he dado cuenta de que era para dormir (risas), pero me ha venido bien porque me he tranquilizado.

-¿Es muy diferente trabajar en Televisión Española que hacerlo en una cadena privada o en una plataforma, como esta última etapa en 'Ni que fuéramos Shhh...'?

-Es que todavía no he empezado, pero yo estoy supertranquila. La verdad es que estoy contenta, ilusionada, emocionada y feliz porque si hace un año me hubieran dicho que iba a estar en Televisión Española, no me lo hubiera creído.

-¿Sabe ya lo que va a hacer?

-¿Qué tal con sus nuevos compañeros?

-Mira, María Patiño y yo somos muy amigas desde hace mucho tiempo y hablamos todos los días y ayer escribí Inés porque a mí ella y Aitor me han sorprendido mucho. El otro día fuimos a ver un partido de fútbol, donde hicimos una minipresentación del programa, yo estoy con la pierna un poco mal, a ver que no estoy invalida pero no voy tan rápido, y ella estuvo pendiente de mí todo el rato y, de verdad, tengo que agradecer delante de todos vosotros el cariño tanto de Aitor como de ella. O sea es que parece que nos conocemos ya de toda la vida. Y vamos a hacer un grupo guay. Inés es muy moderna y ya me ha dicho que le pregunte todas las palabras que diga que no entienda, así que voy a aprender mucho de ella.

-La nota de prensa emitida por RTVE evita la palabra corazón, ¿lo habrá, no?

-Va a haber muchas cosas. O sea, va a haber un poco de corazón, pero no va a ser todo corazón y eso es lo que a mí también me gusta.

-¿Va a cocinar también?

-Me temo, no tengo ni idea, pero conociendo a Valdeperas me temo que me va a poner una cocina más grande que la de 'MasterChef'. Es que en 'Ni que fuéramos Shhh...' me quitaban los accesorios, hacía una mayonesa y me hacían un agujero y se me caía todo... Pero ahora estamos en Televisión Española y vamos a la calidad (risas)

-¿Irá de lunes a viernes?

-A mí me han dicho que libro un día y eso se agradece porque el espectador descansa un poco y ve a más gente.

-Lleva muchos años dedicada al mundo del corazón. ¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo su relación con él?

-Yo es que ahora hago todo en redes sociales. Yo ahora me voy de vacaciones y, con todo el respeto, lo cuento yo y me subo yo en bañador, o me voy de viaje y lo cuelgo yo.

-¿Qué les diría a aquellos que sin haber visto el programa ya lo llaman telebasura?

-Yo es que creo que la telebasura nunca ha existido. Cuando nosotros nos fuimos, todo era telebasura, pero realmente era lo que la gente quería ver. Nosotros lo que hacemos es un programa de entretenimiento y cuando me mucha gente criticaba 'Sálvame', decía pues por las audiencias parece que todos lo veis. Eso pasa siempre: no lo ven, pero se lo saben todo.

-Patiño nos ha dicho que discutir con Kiko Matamoros es agotador.

-Sí, es verdad. Es el que más sabe de todo. Es muy buena persona, pero yo le llamo el doctor liebre, que de todo habla y de nada entiende. Entiende de todo el tío. O sea, él casi quiso ser abogado y dice que le quedan dos asignaturas, pero yo no me lo creo (risas).

-¿Se atreve a predecir los datos de audiencia?

-Yo no me quiero agobiar con eso. Además te voy a decir una cosa, siempre he pasado mucho de eso, pero últimamente como que me lo pegaban. Lo que queremos es que salga bien. Hombre, si hacemos audiencia, pues se celebrará. Pero por la parte que nos toca, queremos hacer un programa que entretenga a gente de todas las edades, también a gente joven y mayor, eso me hace muchísima ilusión.

-Competirá con Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega.

-Me pone. Los quiero mucho a los dos, pero es bueno competir.

-¿Ha hablado con Jorge Javier recientemente?

-No, hace que no hablo... Con Sonso hablé hace poco. De todas maneras tenemos buena relación. A ver, es una situación un tanto extraña, he estado tantos años con él... Pero por otra parte tengo este orgullo de que me gustaría ganarle (Sonríe). No lo digo a malas, ¿eh?

-A Jorge Javier de hecho le está yendo bastante bien con 'El diario de Jorge' ahora...

-Escucha, y te digo una cosa, ese programa funciona por Jorge Javier, las cosas son como son y está haciendo mejores datos que Ana Rosa por la tarde, con todos mis respetos a Ana Rosa, que la quiero mucho.

-¿Le gustaría dar las campanadas con Broncano?

-Hombre, y con Lala Chus y todo mi equipo.