La presidenta de RTVE aplaza la reunión del Consejo que decidía sobre su futuro

J. Moreno Martes, 24 de septiembre 2024, 10:48 | Actualizado 16:47h.

La gobernabilidad de RTVE sigue en el aire. Su presidenta interina, Concepción Cascajosa, ha aplazado esta tarde la reunión del Consejo que iba a decidir sobre su futuro al frente de la corporación, una vez que están a punto de cumplirse los seis meses previstos para su mandato que los consejeros pactaron en marzo tras el fulminante cese de su antecesora, Elena Sánchez, en un polémico cónclave que descabezó la cúpula de la radiotelevisión pública en medio del mediático ruido que provocó el fichaje de David Broncano por La 1.

En este contexto, el Consejo de Administración se reunió esta mañana de forma extraordinaria con un único punto del día: el cese o la renovación del mandato de Cascajosa, que finalizará este viernes 27 de septiembre. Sin embargo, la todavía máxima responsable de RTVE decidió, tras un encuentro que se extendió algo más de tres horas, suspender la reunión sin un acuerdo y posponer para más adelante la decisión.

Según explicaron fuentes del Consejo de Administración, los consejeros iban a votar la propuesta de José Manuel Martín Medem (que actúa como independiente, pero fue elegido por Podemos) para establecer una Presidencia rotatoria tras cumplirse los seis meses de Cascajosa. No obstante, la misma no se llegó a votar, pues la presidenta interina, junto a otros dos consejeros, exigieron que el voto se realizara en secreto, una situación que no se podía llevar a cabo al no estar presentes en la reunión ni Elena Sánchez (delegó el voto en Medem) ni Ramón Colom (participó telemáticamente).

La decisión de Cascajosa no gustó a otros miembros del órgano de gobierno de RTVE. Consideraron que se trata de una «artimaña» y una «cacicada» para bloquear el cese de la presidenta interina que, de esta manera, gana tiempo para buscar los apoyos con los que permanecer en el cargo, mientras Moncloa busca una solución para zanjar la crisis de gobernabilidad que azota a la corporación desde hace meses. Entre las opciones del Gobierno estaría pactar con el PP y otras formaciones políticas un nuevo reparto del Consejo de Administración (alguno de sus miembros ya caducaron el mandato) o impulsar la figura del administrador único, una alternativa que el Tribunal Constitucional (TC) ya declaró inconstitucional con el nombramiento de Rosa María Mateo.

Cascajosa accedió a la Presidencia interina de RTVE el pasado 27 de marzo tras reunir los apoyos de Juan José Baños (PNV), José Manuel Martín Medem (Partido Comunista), Ramón Colom (PSOE) y Roberto Lakidain (Podemos) y la abstención de Elena Sánchez. Los miembros elegidos por el PP – Carmen Sastre, Jenaro Castro y Consuelo Aparicio- votaron en contra de su nombramiento.

Previamente, la cúpula de la corporación vivió unas jornadas tensas que acabaron primero con la salida del exdirector de Contenidos Generales, José Pablo López, y después con la destitución de Elena Sánchez, a propuesta del consejero Roberto Lakidain. La mítica periodista de la cadena pública llevaba al frente de la corporación desde septiembre de 2022, en relevo de José Manuel Pérez Tornero, quien dimitió al entender que no se daban las condiciones de gobernabilidad ni las circunstancias para hacer viable su proyecto.

