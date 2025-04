El concurso de supervivencia más extremo de la televisión desembarca en La 1

R. C.

Para ser un buen conquistador hay que dejar atrás los miedos, los complejos, las dudas y las vergüenzas en la maleta. «Buscamos verdad. Este programa no solo está hecho para deportistas de élite. Cabemos todos, desde un ama de casa que quiere vivir la experiencia de su vida hasta el joven que, por otros motivos, también quiere salir de su rutina», asegura el periodista Patxi Alonso, el cerebro que está detrás de 'El conquistador del fin del mundo', el gran éxito de la televisión pública vasca (ETB) que, diecinueve años después de su estreno, sigue siendo un fenómeno social en el País Vasco, con una cuota de pantalla que ronda el 24,4% en su temporada actual.

Ahora, el formato originado por la productora Hostoil (The Mediapro Studio) afronta un importante reto: dar el salto a la televisión nacional de la mano de TVE y ganarse al público español. La receta, según explica el creador y productor ejecutivo del programa, es ser fiel al formato original que nació en el año 2005. «No partimos de cero, sino de diecinueve años de experiencia en ETB. Sabemos qué cosas han gustado y cuáles menos. Es un programa muy trabajado que tiene mucha cocina y horas detrás», explica Alonso, quien, no obstante, recalca que «la esencia y el espíritu de 'El conquistador' van a continuar en la versión nacional del 'reality'». «Hubiésemos preferido no hacerlo, por muy tentadora que fuera la oferta, antes que traicionar los valores del concurso», añade.

Hay motivos para confiar en un formato que vive su mejor momento en la televisión pública vasca. «Lo vamos a seguir haciendo en ETB. La audiencia se rejuvenece y se reinventa constantemente. Todo hace indicar que tendrá una larga vida en Euskadi», apunta. Los números de audiencia son de otra época televisiva en la que no existía tanta fragmentación de contenidos, especialmente entre los más jóvenes y su seguimiento en el consumo digital.

La salud es de hierro y en RTVE vieron opciones para replicar el éxito. Es un fenómeno social «de alto impacto», según cuenta Patxi Alonso. «En los patios de los colegios del País Vasco se juega a las pruebas del 'conquis'. Todo el mundo sabe lo que es. Trasladar esto al resto de España va a ser un desafío muy grande, pero estamos en ellos», avanza. «Estamos convencidos de que tenemos las armas suficientes para ofrecer un gran producto. Y luego pues veremos, porque nadie tiene una varita mágica. TVE se ha volcado con nosotros», apostilla sobre este espacio que presenta Julián Iantzi.

Pero, ¿por qué ha tardado tanto en dar el salto a la televisión nacional un concurso como este? «Es la pregunta del millón de dólares para nosotros», responde Alonso, para quien 'El conquistador' es un «es un formato muy complicado, no solo de realizar y producir, sino también de apostar». «Hay mucha verdad y el nivel de exigencia es muy alto para todos, incluidos concursantes, trabajadores y directores», revela el productor ejecutivo, que avanza que desde The Mediapro Studio se trabaja en la expansión del concurso en otros mercados internacionales.

Rodado en paradisíacos pero inhóspitos parajes que ponen a prueba la fortaleza física y mental de los concursantes, 'El conquistador' es considerado como el 'reality' más duro de la televisión actual. Tres equipos se enfrentan a una climatología extrema y a la fauna y flora salvajes. En estas difíciles condiciones, los participantes deben superar pruebas de gran dureza mientras demuestran que saben convivir, colaborar y competir al mismo tiempo. En la versión de TVE, el equipo del programa viajará a los agrestes parajes del Caribe, donde permanecerán durante las cuatro semanas que durará la grabación del concurso, que finalizará con un ganador o ganadora que recibirá un premio de 100.000 euros.

El concurso acaba de iniciar la convocatoria de participantes a través de la web de RTVE y, posteriormente, realizará castings presenciales en las ciudades más destacadas del país. Los únicos requisitos: ser mayor de edad, tener espíritu aventurero y estar dispuesto a superarse a sí mismo en las condiciones medioambientales donde se suceden las pruebas, que exigen tanto resistencia y habilidad física, como fortaleza mental y deportividad. «Los participantes nos dicen que ha sido la experiencia de su vida, la más extrema pero la que más les ha aportado en todos los terrenos. Es un desafío extremo y único, que implica un antes y un después en tu vida y desarrollo personal. La mayoría quiere volver al 'conquis' y es paradójico, pero define muy bien lo que es la experiencia», agrega Patxi Alonso.