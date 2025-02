J. Moreno Madrid Lunes, 15 de enero 2024, 00:45 | Actualizado 09:01h. Comenta Compartir

Fue en una reunión en la casa de Pedro Piqueras cuando le convencieron para que capitaneara los nuevos informativos de Telecinco. La decisión le costó, porque en RTVE estaba cómodo y bien valorado. Sin embargo, acabó aceptando. El periodista Carlos Franganillo (Oviedo, 43 años) se pone al frente desde este lunes por la noche (21:00 horas) de la edición de 'prime time' de las noticias del canal principal de Mediaset. Unos informativos profundamente renovados que, además de incorporar al presentador asturiano, llegan acompañados de una revolución tecnológica y un nuevo plató que rompe con la etapa anterior, pero que, según prometen sus responsables, seguirán centrados en la noticia.

«Los hechos son sagrados y a ellos nos vamos a dedicar. La opinión que la pongan otros», confirmó el director de Informativos de Mediaset España, Paco Moreno. En esa misma línea se pronunció también el propio Franganillo, que mostró su respeto por que un medio de comunicación tenga una determinada línea editorial: «Soy escéptico con que hay que estar en una trinchera para tener éxito. Noto cierto hartazgo por una excesiva hiperpolitización de la actualidad».

-¿Tuvo dudas en salir de TVE para irse a Telecinco?

-Yo estaba muy cómodo. Solo puedo decir cosas excelentes del equipo de RTVE, porque me lo he pasado muy bien y hemos hecho cosas interesantísimas. Pero surge la oportunidad. También me acaban empujando las explicaciones de Pedro Piqueras, una persona a la que yo tengo una enorme estima profesional y personal. Hay pocas oportunidades para que un gran medio de comunicación en España como Mediaset de pronto quiera llevar a cabo este meneo y apostar por la información de una manera tan clara. Y se junta también, por supuesto, una buena oferta profesional.

-¿Cómo se lo tomaron en su antigua cadena?

-Tengo una enorme amistad con todas las personas con las que hablé y a las que se lo comuniqué. Es una situación un poco contradictoria porque tomas una decisión y crees en ella, pero a la vez te produce cierto dolor. Estaba muy cómodo en RTVE y no me puedo quejar absolutamente de nada. Me han dado todas las oportunidades y me lo he pasado realmente bien. Pero estaba de alguna manera en esa encrucijada, he tomado este camino y estoy muy contento.

-¿Entendió que le retiraran de la pantalla y no pudiera despedirse de la audiencia del 'Telediario'?

-Lo entendí. De hecho, cuando lo comuniqué en RTVE les dije que me apartaran cuando lo creyeran conveniente. Me parece lógico. No creo en los individualismos y tampoco echo de menos haberme despedido o no. He tratado de trabajar lo mejor posible, con un equipo excelente y me voy con ese buen sabor de boca.

-¿Qué siente al ser el rostro estrella de los informativos de Telecinco?

-Siempre me genera cierta incomodidad. Personalmente soy bastante tímido y reservado. Eso me cuesta un trabajo extra, pero lo entiendo perfectamente. En este mundo, y en cualquier otro, hay que generar expectación y vestir el trabajo de toda la redacción. Y eso es una responsabilidad también.

-¿Tuvo alguna petición concreta cuando le contactó Telecinco?

-Cuando Paco Moreno (director de Informativos de Mediaset España) y Pedro Piqueras me explicaron el proyecto hice 20.000 preguntas. Llegaba a un lugar que no conocía, pero ellos me dieron muchas garantías. Me ayudaron a desbrozar un poco lo que venía por delante.

-¿Qué piensa de que Marta Carazo, excorreponsal de TVE en Bruselas, sea su sustituta en el 'Telediario'?

-Era mi opción favorita. Ella sabe el aprecio que le tengo. La semana pasada hablé con ella. Tenemos una muy buena relación de amistad y le tengo una enorme admiración. Ella es uno de los rostros que mejor explica asuntos complejos en televisión. Creo que es una decisión excelente. Es alguien de la casa, que conoce ya la redacción. Le tengo cariño y la admiración profesional es total.

-¿Lo ve como un duelo?

-En absoluto. Nunca lo he visto así. Yo creo que quien lo vea así, sea con Marta Carazo o con Vicente Vallés, se equivoca porque se va a obsesionar con asuntos que deben ser secundarios. Hay que obsesionarse y competir con nosotros mismos. Tratar de ser mejores cada día, de revisar lo que hacemos, de ver lo que sale bien y lo que sale mal e ir depurando el producto.

-Y con Vicente Vallés, ¿ha hablado?

-Me ha dado muchos ánimos y me ha mandado un abrazo. Siempre que hay una buena noticia nos ponemos en contacto. Le tengo un aprecio personal enorme. De vez en cuando nos vemos, no tanto como nos gustaría, pero le tengo un gran cariño y una gran admiración. Es una persona inteligentísima y en sus informativos se ve.

Mucho baile de caras en Telecinco La principal novedad en los informativos de Telecinco es la incorporación de Franganillo a la edición nocturna, como relevo de Pedro Piqueras. Sin embargo, no será el único cambio. Al frente de las noticias del mediodía estarán Isabel Jiménez y Ángeles Blanco, que también sustituirá al periodista asturiano en sus ausencias. En el fin de semana, Telecinco incorpora a un trío de presentadores: José Ribagorda, David Cantero y Leticia Iglesias. Por su parte, Laila Jiménez y Arancha Morales serán los rostros de la cadena en el informativo matinal.