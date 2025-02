Carmen Climent: «Soy un poco miedosa en la vida real» Protagoniza 'Terror.app', la serie que Atresmedia estrena este domingo para sus suscriptores y confiesa que sus padres no le dejaban «ver pelis de miedo pero yo me escapaba»

Julián Alía Madrid Sábado, 26 de octubre 2019

El poco explorado género de terror en la televisión española llega este domingo a la plataforma de pago de Atresmedia. Con Halloween a la vuelta de la esquina, la cadena estrena para suscriptores los seis capítulos de 'Terror.app', que estará disponible para el resto del público el próximo 3 de noviembre. Una de sus protagonistas es Carmen Climent (Bilbao, 23 años), conocida por ser la menor de la familia Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó', la ficción a la que se incorporó hace ya un año.

Climent comenta que en la serie de Flooxer, la marca joven de Atresmedia, «cinco protagonistas se reúnen en un sitio desconocido a través de una aplicación para el móvil que, obviamente, han creado para la serie y no es real». Allí, y bajo las órdenes del dispositivo con la voz de Batman -el actor de doblaje Claudio Serrano es quien se encarga de esa labor-, cada una de ellas cuenta «una historia que le haya pasado a ella o a alguien cercano».

- ¿Cómo se desarrolla la serie?

- En cada capítulo hay una introducción donde estamos las cinco, y cada una cuenta una de las historias. No son narradas, sino 'flashbacks'. Por eso hay otras actrices, como Nerea Camacho, que no es una de las cinco, pero sí sale mucho en un capítulo. El último., bueno, es secreto.

- ¿La trama se lleva a cabo en el mismo lugar?

- Donde estamos las cinco, sí, pero luego la historia de cada una se desarrolla en diferentes escenarios. En mi historia, por ejemplo, recuerdo que me fui a una casa y todo ocurre en ella.

- ¿Cómo son esos relatos?

- Son algo que te podría ocurrir, como ir a un piso de Airbnb y encontrarte a alguien que esté un poco loco, o que te pueda pasar algo raro allí. O volver a casa por la noche y que te persiga alguien, montar en un 'cabify' y que te secuestren. Son historias de miedo real, no de fantasmas o monstruos.

- ¿Ha vivido alguna situación semejante?

- Pues justo hace unos días me subí a un 'cabify' y la chica iba conduciendo borracha. Le puse una denuncia y me tuve que bajar al segundo. Y más después de haber grabado la serie.

- ¿El terror es un género que le gustaba?

- Sí, sí. Me encanta. Desde pequeña. Mis padres no me dejaban ver pelis de miedo, pero yo me escapaba con mis amigas y todos los fines de semana veíamos una.

- ¿Es quizá el más complicado de hacer?

- Sí, porque al grabarlo no es como cuando luego lo ves. Ahí hay un montón de gente, cámaras, técnicos de sonido. Al estar todo preparado, deja de darte miedo. A lo mejor te están haciendo un primer plano y tú solo ves una cámara delante y tienes que imaginártelo y asustarte, pero de verdad. A ver cómo haces eso y que quede creíble.

«Joyas» al lado

- ¿Se descargaría Terror.app si existiese?

- Uf... Yo soy un poco miedosa en la vida real. No me descargaría la aplicación, la verdad. Creo que prefiero ver las pelis.

- Y ahora protagonizarlas.

- Sí, eso también. Prefiero hacer una peli o verla antes de que me ocurra algo parecido de verdad, claro.

- ¿Y qué tal en 'Cuéntame'?

- Precisamente ahora estamos de rodaje. Todo ha sido muy guay grabando, y cada vez con más ganas de investigar el personaje, de ir creciendo y aportando, con la ayuda de los compañeros. Es una joya tener alrededor a actores de tan alto nivel y poder aprender. Es una pasada.

- ¿Cómo es llegar a una serie que se lleva emitiendo prácticamente durante toda su vida?

- Sí, se empezó a emitir cuando yo tenía cinco años. Jo, es increíble. Además, se cumple un año desde que me dieron la noticia. También es verdad que ahora estoy en otro punto, mucho más metida, pero me acuerdo perfectamente. Es que no me han cogido en cualquier serie, sino en una muy mítica, y encima para formar parte de la familia. Eso no le pasa a mucha gente.