J. Moreno Martes, 9 de abril 2024, 01:12

Las temperaturas extremas, la sequía, las olas de calor y las inundaciones son algunas de las consecuencias más visibles del cambio climático. El tiempo y sus efectos están ganando protagonismo en nuestro día a día y será uno de los principales focos de interés de 'Tiempo al tiempo', un nuevo programa diario de divulgación en Cuatro (lunes a viernes a las 18:00 horas), que supone además el regreso del reconocido meteorólogo Mario Picazo (Colorado, Estados Unidos, 62 años) como presentador a Mediaset. El formato, en directo, también abordará la actualidad del día con la periodista Verónica Dulanto.

-¿Cuáles son las claves de 'Tiempo al tiempo'?

-Intentamos romper con los programas que se emiten por la tarde, porque hay mucho de lo mismo. Queremos hacer un programa diferente que creo que tiene cabida. La gente cada vez está más enganchada con todo lo que tiene que ver con el clima, la sostenibilidad y la meteorología, además del bienestar, nutrición o la gastronomía. Y hay directo, lo que también nos permite hablar de actualidad con Verónica Dulanto.

-¿Se imaginaba que una cadena como Cuatro le podría dedicar tanto tiempo a la ciencia y la concienciación de los efectos del cambio climático?

-Cada vez hay más ventanas en muchos aspectos que tratan estos temas. Creo que esa puede ser la tendencia también. Me gustaría que hubiera más cabida de este tipo de formatos que creo que hoy en día son fundamentales y muy atractivos para la gente. Está bien que se hable de política, de sociedad o sucesos, pero hablar de meteorología o ciencia es una botella descorchada que cada vez va a subir más.

-¿No costó convencer a Mediaset?

-Son ellos los que me han convencido a mí. Me dieron la idea del formato. Me dijeron que querían hacer un programa así y que estuviera presentado conmigo. Ha sido una gratificación, una sorpresa, y sobre todo el poder volver a la que ha sido mi casa televisiva toda mi vida.

-¿Qué tal el regreso a los estudios de Fuencarral?

-Afortunadamente, Mediaset creo que es una casa que retiene a muchos de los empleados. Hay gente nueva, porque hay un cambio, claro, pero casi todos los compañeros que tenía entonces, tanto en el área periodístico como técnicos, es como que me he ido, he vuelto y todo sigue más o menos igual. Es volver a una casa donde tienes gente que te arropa y eso siempre te gusta.

-¿Cómo llegó a ser el 'hombre del tiempo' en Telecinco?

-Tengo que decir una cosa. Yo creo que tuve mucha suerte, por una razón muy sencilla. Nunca había trabajado en la tele y un día de agosto me llama un compañero de informativos, que sigue trabajando en Telecinco, y me cuenta que le quieren dar una vuelta al tiempo en la cadena. Antes lo daban periodistas, con un mapa de imanes muy de la época… y Telecinco tenía un grafismo nuevo, por lo que necesitaban a un meteorólogo. Le dije que estaba trabajando en un laboratorio haciendo investigaciones de contaminación atmosférica y en Telecinco solo nos presentamos dos candidatos. Tuve esa suerte. Al principio, la cadena tuvo mucha paciencia conmigo, con mis primeras grabaciones y pude evolucionar hasta lo que soy hoy.

Negacionismo

-¿Le preocupa la corriente negacionista alrededor del cambio climático?

'Tiempo al tiempo' no es un programa de opinión. Vamos a utilizar el rigor de la ciencia, sin etiqueta política ninguna, simplemente con el criterio científico que avale lo que estamos comentando en el programa. No queremos confundir a la gente, ni dar mala información, ni sacarnos de la manga nada que no sea algo que está avalado. Sé que hay gente que va a chocar contra nuestro contenido. También hay muchos intereses económicos en estos temas y entiendo que haya gente que no quiera escuchar las cosas. No nos vamos a inventar nada que no esté avalado por un criterio científico. Esa es la raya.

-En la lucha contra el cambio climático, ¿hay alguien que no está siendo sus deberes?

Es un problema global, no nacional ni regional, que no debería entender de color. A veces el color es quién se sienta en esa silla o quién es el presidente de un país. Y ahí es donde quizá tengamos un problema. En cualquier caso, sí que creo que está en nuestras manos el poder revertir algunas situaciones que, ahora mismo, no te digo que sean reversibles, pero por lo menos intentar quedarnos lo mejor posible. Revertirlo es muy complicado porque lo que estamos viviendo va a estar en la atmósfera durante años y años y va a ser difícil, pero vamos a intentar que ahora nos quedemos como estamos y eso sería un gran logro.