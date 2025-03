'Callejeros', el periodismo a pie de calle y las historias humanas regresan a Cuatro

J. Moreno Miércoles, 6 de marzo 2024, 00:25 Comenta Compartir

La frase fue pronunciada en un reportaje de los tantos que grabó el equipo de reporteros: «¿A quién no le va a gustar un Imperio Romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?». La pronunció Encarnita, una mujer orgullosa del baptisterio paleocristiano romano que descubrió su abuelo en Granada. Aquella escena, cargada de inocencia y humanidad, se ha convertido años después en uno de los momentos más virales; otro más de los muchos que aportó 'Callejeros' en Cuatro cuando todavía no se habían popularizado las redes sociales. Ahora, la cadena de Mediaset recupera este mítico formato, que desapareció de la programación de 2014 dejando una huella imborrable: la del periodismo a pie de calle y las historias humanas por encima de todo.

La nueva etapa arranca este miércoles a las 22:50 horas en Cuatro con Nacho Medina encabezando el equipo de reporteros, a los que se suman los periodistas Fanny Boehm, Adolfo Zarandieta y Silvia Ruiz. En la primera entrega el programa se centra en vecinos molestos y se fija, por ejemplo, en lo que han denominado como la 'azotea del terror' de Madrid, donde una vecina cría ratas y prende hogueras cuando tiene frío. Tiempo atrás, tras una discusión sobre fútbol, esta mujer hirió en el cuello a un vecino, que estuvo a punto de morir desangrado. También habrá otros capítulos dedicados a las personas sin hogar y las chabolas, se adentrarán en el barrio sevillano de Las Tres Mil Viviendas y, por el contrario, también visitarán las casas más lujosas del país.

Porque además de descubrir a personajes que ya se quedaron en el imaginario colectivo, el formato mantiene su apuesta por la denuncia y da la voz a las historias humanas. «'Callejeros' llega un momento acertado, en una época en que pese a la saturación de información creo que estamos más solos que nunca», reflexiona Medina, quien defiende la labor «terapéutica» de este programa por poner el micrófono a aquellas personas que tienen necesidad de hablar para que se les escuche. «En el momento de la inteligencia artificial, hay que volver a la inteligencia emocional. Eso es 'Callejeros'. Una charla con gente que te cuenta los problemas de tú a tú», señala.

Medina, junto al actual productor ejecutivo del programa y CEO de la productora Señor Mono, Íñigo Pérez-Tabernero, formaron parte del germen de 'Callejeros', que se inició a los pocos días de arrancar Cuatro sus emisiones en noviembre de 2005. Aquellas primeras semanas los capítulos apenas duraban unos veinte minutos y sus audiencias rondaban el 1% de cuota de pantalla. Con el tiempo, se convirtió en el espacio más emblemático del canal. Tras su final hace diez años, plantearon a Mediaset su regreso, que no dudó en aceptarlo. «Hay historias humanas y no hay personajes guionizados. Es pura realidad», indica el director de Producción de Contenidos del grupo, Jaime Guerra.

«Tratar de usted»

'Callejeros' se reinició con una búsqueda incesante para encontrar a los reporteros, almas fundamentales del programa junto a los cámaras. Sus responsables explican que iniciaron un casting y buscaron incluso entre televisiones locales como la de Huelva, donde descubrieron a Adolfo Zarandieta, un joven periodista que ya conducía un formato similar pero más humilde en la ciudad andaluza. «La marca 'Callejeros' te abre puertas. Llegas a comprobar la dificultad que viven muchas personas», relata sobre su experiencia en el formato.

A la nueva generación de 'Callejeros', Medina les dio dos consejos: «Tratar de usted y mirar a los ojos». «Hay que mantener siempre la firmeza e intentar mirar a los lados. 'Callejeros' no es periodismo de investigación. Es hacer llamadas y el resto echarse a la calle. Es aventura y olfato», recalca, quien también adelanta que el programa regresara para conocer la vida de algunos de sus personajes más míticos.

Las historias, desvela, las encuentran fijándose en la calle. Mirando, observando. ¿Ha cambiado la gente delante de las cámaras tras conocer el 'boom' de la viralidad del programa? «Hay muchos que están orgullosos de salir pero otros están más resabiados. La gente más de a pie sigue siendo transparente y limpia», cuenta. Además, en la nueva etapa de 'Callejeros' se incorpora el publicista y 'tiktoker' Benja Serra, quien se dio a conocer con los posts titulados 'Callejeros Benjeros'. Hará contenido semanal para redes sociales con los mejores momentos de los capítulos emitidos en Cuatro.

Temas

Televisión

Periodismo

Cuatro