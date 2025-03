Veto al humor

Reconozco que 'El hormiguero' nunca me ha gustado (creo que nunca he escrito del programa en esta columna), y 'La Revuelta', cuando era 'La Resistencia' en Movistar plus+, tampoco me entusiasmaba demasiado

Llevamos todo el fin de semana discutiendo sobre lo que ocurrió el pasado jueves con 'La Revuelta', de TVE y el veto a un invitado ... que le impuso 'El hormiguero' en Antena 3. Reconozco que 'El hormiguero' nunca me ha gustado (creo que nunca he escrito del programa en esta columna), y 'La Revuelta', cuando era 'La Resistencia' en Movistar plus+, tampoco me entusiasmaba demasiado, aunque lo veía porque me hacía gracia y como una forma de entender a los jóvenes de hoy. Yo soy mucho más de 'la tercera vía', de 'El Intermedio', como seguramente habrán adivinado. Pero reconozco que los tres programas de humor son muy necesarios, porque las risas faltan en una televisión llena de enfrentamientos de unos contra otros y para gustos están los colores.

Lo que ocurrió el pasado jueves no es nuevo, pero hasta ahora nunca se había contado. Si acaso algún invitado en redes sociales se ha referido a algún veto. Y ahora que ha pasado el tiempo estaría bien que Movistar Plus explicase el porqué de la supresión de una segunda temporada de 'Los reyes de la noche', ya con los guiones escritos y a punto de comenzar su rodaje. Que Andreu Buenafuente explique el porqué de su abrupto abandono de 'Late Motiv' en Movistar Plus. Y esta plataforma de Telefónica el supuesto veto a algunos cómicos, de Bob Pop a Facu Díaz, y quién estaba tras las prohibiciones. Bob se ha referido a ello en alguna ocasión, pero ahora se hace necesario tener mucha más luz sobre esos hechos. Quién o quienes presionaron para los vetos, y el motivo para ellos. No deja de sorprender que en esto de prohibiciones y vetos, sea el humor el primero en caer. Y es que casi siempre el humor puede resultar mucho más peligroso que cualquier otra cosa.

